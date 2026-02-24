Τα αιματηρά επεισόδια σημειώθηκαν μετά από στρατιωτική επιχείρηση στην πολιτεία του Χαλίσκο, με στόχο την εξουδετέρωση του Ελ Μέντσο.

Το Μεξικό βρίσκεται σε κατάσταση αναταραχής έπειτα από το ξέσπασμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο. Σε διάφορες περιοχές της χώρας διαμένουν Έλληνες, οι οποίοι παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις.

Τα αιματηρά επεισόδια σημειώθηκαν μετά από στρατιωτική επιχείρηση στην πολιτεία του Χαλίσκο, με στόχο την εξουδετέρωση του Ελ Μέντσο. Ανάμεσα σε όσους βιώνουν την αναστάτωση είναι και Έλληνες που κατοικούν στο Μεξικό. Η Κωνσταντίνα Μπούκη, που εργάζεται στη Γουαδαλαχάρα, μίλησε στην ΕΡΤ για όσα εκτυλίχθηκαν.

Όπως ανέφερε, το πρωί της Κυριακής η κατάσταση έμοιαζε ομαλή. Ωστόσο, γύρω στις 10:00 άρχισε να δέχεται μηνύματα από φίλους και συνεργάτες που τη συμβούλευαν να παραμείνει στο σπίτι, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη επεισόδια, χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς είχε συμβεί.

Λίγο αργότερα, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν εικόνες με φλεγόμενα οχήματα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Γινόταν λόγος για εμπρησμούς σε πρατήρια καυσίμων και επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ. Περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα), ο κυβερνήτης της πολιτείας του Χαλίσκο κάλεσε επίσημα τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, όπως σημείωσε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικρατούσε σύγχυση και παραπληροφόρηση.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε πραγματικό φόβο στη χώρα. Μετά την επίσημη σύσταση, οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους και οι είσοδοι των κτιρίων ασφαλίστηκαν. «Δεν είχα νιώσει ποτέ ξανά φόβο εδώ. Ήταν η πρώτη μου επαφή με κάτι τόσο άμεσο και με σόκαρε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η ένταση δείχνει να αποκλιμακώνεται, χωρίς όμως να έχει αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα. Τη Δευτέρα επικράτησε σχετική ηρεμία, αν και πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Όπως ανακοινώθηκε, οι επιχειρήσεις αναμένεται να επαναλειτουργήσουν σταδιακά, ενώ τα σχολεία προγραμματίζεται να ανοίξουν από την Τετάρτη.