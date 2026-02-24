O μαθητής παρουσίασε έντονο πονοκέφαλο και ναυτία, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους συνοδούς του, οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Σε επιφυλακή τέθηκαν οι αρμόδιες αρχές στον Βόλο, μετά τη διάγνωση μαθητή δημοτικού σχολείου με ιογενή μηνιγγίτιδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια προπόνησης του παιδιού σε κλειστό γυμναστήριο μεγάλου σχολικού συγκροτήματος, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του αθλητικού συλλόγου στον οποίο συμμετέχει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής παρουσίασε έντονο πονοκέφαλο και ναυτία, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους συνοδούς του, οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Μετά τη διάγνωση, οι γονείς ενημέρωσαν τόσο το σχολείο όσο και τον αθλητικό σύλλογο, ενώ σχετική ενημέρωση έγινε και προς το Λύκειο όπου στεγάζονται οι εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία προχώρησε άμεσα στο προσωρινό κλείσιμο του χώρου.

Σήμερα πραγματοποιείται προληπτική απολύμανση του γυμναστηρίου, ώστε να παραδοθεί ξανά προς χρήση από αύριο, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας μαθητών και αθλούμενων.

Ο μαθητής νοσηλεύεται και, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή του εξελίσσεται ομαλά, με ιδιαίτερα θετική πρόγνωση.

Πηγή: thenewspaper.gr