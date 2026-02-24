Η Γερμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη απασχόληση σε επιχειρήσεις μεταφορών που ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους υπό ξένο έλεγχο, με 191.000 εργαζομένους.

Το 2023, περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνταν σε επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών και της αποθήκευσης που ανήκαν σε πολυεθνικούς ομίλους υπό ξένο έλεγχο, σύμφωνα με στοιχεία από το μητρώο EuroGroups που παρουσίασε σήμερα η Eurostat. Ο αριθμός αυτός καταγράφει αύξηση 30% σε σύγκριση με το 2018 και αντιστοιχεί στο 12% της συνολικής απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα.

Η πλειονότητα των εργαζομένων αυτών, περίπου τα δύο τρίτα, απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που ελέγχονταν από πολυεθνικούς ομίλους με έδρα σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA), ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο εργαζόταν σε ομίλους που ελέγχονταν από χώρες εκτός ΕΕ και EFTA.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Γερμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη απασχόληση σε επιχειρήσεις μεταφορών που ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους υπό ξένο έλεγχο, με 191.000 εργαζομένους. Ακολούθησαν η Πολωνία με 167.000 εργαζομένους και η Ισπανία με 126.000.

Ωστόσο, τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής ξένων πολυεθνικών στην απασχόληση του κλάδου καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο, όπου το 33,4% των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών απασχολούνταν σε τέτοιες επιχειρήσεις, στη Σουηδία με 37,5% και στην Ολλανδία με 25,9%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στη Γαλλία με 5,9%, στη Λιθουανία με 6,4% και στην Ελλάδα με 6,7%.

Παράλληλα, όσον αφορά τις χώρες που ελέγχουν τους πολυεθνικούς ομίλους, η Γερμανία βρέθηκε και πάλι στην πρώτη θέση, καθώς γερμανικοί όμιλοι απασχολούσαν 232.000 εργαζομένους σε επιχειρήσεις μεταφορών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ακολούθησαν η Γαλλία με 176.000 εργαζομένους και η Ολλανδία με 72.000, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό ρόλο των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών στον κλάδο των μεταφορών και της αποθήκευσης.