Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, η οδηγία του ΕΟΦ για το γνωστό σκεύασμα.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους καταναλωτές για το προϊόν MACA STRONG MAN το οποίο κυκλοφορεί στην Ευρώπη και περιέχει τη φαρμακευτική δραστική ουσία sildenafil, η παρουσία της οποίας το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο.

Όπως επισημαίνεται δεν αποκλείεται η πιθανή διακίνησή του και στην Ελλάδα σαν συμπλήρωμα διατροφής. Η sildenafil συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη. Επίσης διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις που αφορούν πληροφορίες για το προϊόν όπως έλλειψη οδηγιών χρήσης, ημερομηνίας ανάλωσης, έλλειψη πληροφοριών για τον παρασκευαστή, τη λίστα των συστατικών, λανθασμένη επισήμανση κα καθώς και ότι δεν είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ. Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου, ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.