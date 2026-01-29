Η Άννα Φόνσου μίλησε για την φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η Άννα Φόνσου, το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – νωρίς», όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη ζωή και την καριέρα της, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην γνωριμία και την φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την οποία χαρακτήρισε «παρεξηγημένη προσωπικότητα».

Η ηθοποιός, μιλώντας για την σχέση της με την «εθνική σταρ», αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκαν, εξηγώντας πως υπήρξε μεγάλη θαυμάστριά της:

«Η Αλίκη ήταν φοβερή επαγγελματίας. Ακόμα και τώρα εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τις ίδιες υποχωρήσεις… Η γνωριμία με την Αλίκη ήταν πολύ επεισοδιακή… Μου λένε «πώς αισθάνεστε που είστε σε ανταγωνισμό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη;» και του λέω: «Εκείνη είναι αυτή, αλλά και εγώ είμαι αυτή..» και τις το λένε ότι είπα εγώ «Ποια είναι αυτή»… Ήμουν φανατική θαυμάστρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Μαθαίνω που μένει και πάω, της χτυπάω το κουδούνι, βγαίνει η μαμά της μου λέει «Ποια είσαι», και πήγε και της είπε ότι η μικρή που λέει ότι δεν σε ξέρει είναι απ’ έξω και της είπε να μπω μέσα. Μπαίνω ντυμένη Βουγιουκλάκη… με αγκάλιασε και από τότε δεν χωρίσαμε ποτέ».

Και εξήγησε: «Ήμασταν άλλου είδους φίλες με την Αλίκη. Στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πάντα δίπλα μου. Δεν συνεργαστήκαμε καλλιτεχνικά, ούτε χρειαζόταν να με προβάλλει».

Τέλος, μιλώντας για τον χαρακτήρα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, δήλωσε: «Η Αλίκη ήταν παρεξηγημένη, καρκινάκι. Η Αλίκη θα ζούσε περισσότερο αν δεν είχε τη μανία να μην κακοκαρδίσει τους θαυμαστές της. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους. Της άρεσε να έχει ανθρώπους δίπλα της που διαφωνούσαν μαζί της, για να τους πείσει να την αγαπήσουν».

