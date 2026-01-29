Την άποψή του για τα τραγούδια της Eurovision και την εξέλιξη της μουσικής εξέφρασε ο Χρήστος Δάντης.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» παραχώρησε δηλώσεις ο Χρήστος Δάντης όπου και ρωτήθηκε για τον θεσμό της Eurovision, τα που έχουν κατατεθεί φέτος, αλλά και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον διαγωνισμό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Όπως φαίνεται και από το σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ο τραγουδιστής, τοποθετήθηκε αναφορικά με το τραγούδι «My Number One», που είχε ερμηνεύσει η Έλενα Παπαρίζου στην σκηνή της Eurovision το 2005 και κατακτώντας την πρώτη θέση.

Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης δήλωσε: «Τα επίπεδα είναι πολύ καλά. Τα τραγούδια που έχω ακούσει αποσπασματικά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ταλαντούχα παιδιά…» και συνέχισε:

«Το My Number One μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ακόμα και ένα τραγούδι παιδικό, γιατί έχει προχωρήσει η παραγωγή, η σύνθεση, ο στίχος, έχουν προχωρήσει πολλά».

Τέλος, ο Χρήστος Δάντης, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες καλλιτέχνες αντιμετωπίζουν τον θεσμό: «Οι Έλληνες το πηγαίνουμε λίγο σε λάθος δρόμο, δηλαδή θέλουμε πάντα να μας θυμίζει κάτι ένα τραγούδι».

