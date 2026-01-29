Την είδηση για τον χωρισμό της με τον DJ Stephan, επιβεβαίωσε η Έλενα Τσαγκρινού στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση της Έλενας Τσαγκρινού με τον DJ Stephan, περίπου 1,5 χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους. Η τραγουδίστρια, στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», αναφέρθηκε προσεκτικά στο γεγονός, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Είναι μαγικά. Είμαστε σχεδόν δύο χρονών. Τραγουδώ και με ακούει», δήλωσε αρχικά για το γιο της, Ηρακλή, το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρησε απαντώντας στα ερωτήματα του δημοσιογράφου Χρήστου Λυσσέα, ανέφερε:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν θα το αναπτύξω αυτό το θέμα γιατί είναι προσωπικό και πολύ νωρίς. Ίσως είναι κάτι που πληγώνει, οπότε να το αναπτύξουμε αργότερα».

«Με τον Κώστα αγαπιόμαστε πολύ, έχουμε κάνει πολλά πράγματα, αλλά κι ο καθένας κάνει την ξεχωριστή του πορεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά», κατέληξε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιας μελλοντικής επανασύνδεσης.

