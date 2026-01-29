Για τη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή με τίτλο «The Riders».

Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ύδρα για τα γυρίσματα μιας νέας κινηματογραφικής ταινίας.

Την αποκάλυψη της ευχάριστης αυτής είδησης για τους θαυμαστές του έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της Happy Day το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

Όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης, ο χολιγουντιανός σταρ θα βρίσκεται στην Ύδρα στα τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου για τη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή με τίτλο «The Riders».

