Όσα είπε για τον Γιώργο Μαρίνο.

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» μίλησε ο Φωκάς Ευαγγελινός για τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision 2026.

Ο καταξιωμένος χορογράφος μίλησε για τον Akyla και τα σχέδια του για τη σκηνική εμφάνιση στη Eurovision 2026, ενώ αναφέρθηκε και στην απώλεια του Γιώργου Μαρίνου.

«Ο Akylas είναι ένα πλάσμα χαρισματικό. Τον αγαπώ σαν τον μικρό μου αδερφό που θέλω να προστατεύσω. Η ιδέα μας έχει τελειώσει. Στείλαμε όλη την πρόβα, με κάθε λεπτομέρεια και τώρα θα μπούμε στην λεπτομέρεια την πρακτική. Αξίζει να τον στηρίξουμε, γιατί είναι κάτι διαφορετικό που στέλνει η Ελλάδα. Ένα παιδί που τραγουδούσε στην Ερμού και τώρα τον ξέρει όλη η Ευρώπη», τόνισε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

«Δεν πειράζω τον χαρακτήρα, το στιλ videogame δηλαδή, αλλά τη διαδρομή και το ταξίδι στην σκηνή της Eurovision. Πιστεύω θα είναι μαγικό. Θέλω να νικήσουμε. Όλη η ομάδα έχει κάνει το καλύτερο. Πιστεύω σε αυτό που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε, πιστεύω στον Akyla και σε όλη την ομάδα. Με τιμάει που η ΕΡΤ με επιλέγει να σκηνοθετώ τις εμφανίσεις μας στην Eurovision και αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος, οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται και με τιμούν να κάνω το καλύτερο και για αυτούς», είπε επίσης ο Φωκάς Ευαγγελινός.

«Αισθάνομαι ευλογημένος γιατί δούλευα με τον Γιώργο Μαρίνο. Τα λόγια είναι λίγα για να εκφράσεις το μέγεθος αυτού του ανθρώπου» κατέληξε ο χορογράφος.

