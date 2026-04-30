Η Marseaux μίλησε για την ελληνική αποστολή στη Eurovision και εξέφρασε την χαρά της για τη συμμετοχή της Παρθένας Χοροζίδου.

Λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, η Marseaux παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών εκφράζοντας την χαρά και την ανυπομονησία της για την ελληνική συμμετοχή.

Σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Απρίλιου στην εκπομπή «Breakfast@Star», η ερμηνεύτρια δήλωσε για τον 27χρονο καλλιτέχνη: «Πραγματικά πιστεύω ότι ο Akylas θα το φέρει».

Μάλιστα, όπως εξήγησε στην πορεία, είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με το γεγονός ότι στην ελληνική αποστολή θα συμμετάσχει και η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου:

«Θα είναι και η Παρθένα μου και τρελάθηκα. Λέω εντάξει! Όχι, δεν είχε πει τίποτα, γιατί μάλλον απαγορευόταν. Μετά την ανακοίνωση δεν ήθελα να τη φέρω σε αμήχανη θέση».

Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχει γίνει απόλυτα γνωστός ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου στην μεγάλη σκηνή της Βιέννης, παρ’ όλα αυτά, πρόσφατα ανέφερε η ίδια ότι θα βρίσκεται μέσα στο «παιχνίδι» του Akyla. Από την πλευρά του ο ερμηνευτής, διέψευσε τις φήμες ότι θα υποδυθεί την μητέρα του στη σκηνή».

