Η Δήμητρα αποχώρησε από το Survivor στο χθεσινό επεισόδιο.

Σε μία ευάλωτη στιγμή βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου ο Μιχάλης Σηφάκης στο Survivor, όταν ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι η Δήμητρα Λιάγγα είναι εκείνη που αποχωρεί από το νησί.

Συγκεκριμένα, η ίδια, δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της δοκιμασίας, με αποτέλεσμα να ξεχωρίσει ο Νίκος, που η επίδοσή του καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα.

Με τη λήξη της μονομαχίας, ο Νίκος ανέφερε: «Είναι το δεύτερο μαχαίρι που ρίχνω πισώπλατο. Έχουμε πει ότι αναγκαστικά, έτσι πορεύεται το παιχνίδι. Είναι κρίμα που διώχνω άτομα που συμπαθώ».

Από την πλευρά της η Δήμητρα, φάνηκε να φεύγει πλήρης και χαμογελαστή από την πορεία της στο φετινό ριάλιτι επιβίωσης.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μιχάλης Σηφάκης, δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυά του. Ο ίδιος, είχε δηλώσει εξ’ αρχής την αντίθεσή του με το γεγονός ότι η Δήμητρα βρέθηκε προτεινόμενη προς αποχώρηση, ενώ λίγο πριν την αναχώρησή της ξέσπασε σε κλάματα:

«Γιώργο… Δεν θέλω να πω πολλά. Η Δήμητρα ξέρει. Έχει φτάσει μέχρι εδώ με την αξία της. κάποια στιγμή ακούστηκε ότι την κουβαλάω. Θα πω μόνο ένα πράγμα: μέχρι στιγμής, μέχρι εδώ, πιο πολύ με έχει κουβαλήσει εκείνη, παρά εγώ. Είναι αδερφή μου! Θα τα πούμε έξω! Την αγαπώ πολύ…».

