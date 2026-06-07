Ανακοινώσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ. Τι αναφέρει το δημοσίευμα.

Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε το δημοσίευμα του «Βήματος» για τις υποκλοπές, τον Ταλ Ντίλιαν και την ΕΥΠ.

Νέα στοιχεία που φέρεται να διαθέτει ο ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα παρουσιάζει σημερινό δημοσίευμα του «Βήματος», το οποίο υποστηρίζει ότι η πλευρά του ιδιοκτήτη της Intellexa επικαλείται έγγραφα και αλληλογραφία που συνδέουν το επίμαχο σύστημα με κρατικές υπηρεσίες.

Όπως αναφέρεται, ο ισραηλινός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Intellexa φέρεται να διαθέτει έγγραφο με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας, το οποίο χρονολογείται στο 2020 και αφορά τη χρήση του Predator από την ΕΥΠ. Κατά τους ισχυρισμούς της πλευράς Ντίλιαν, το συγκεκριμένο έγγραφο φέρει τις υπογραφές των δύο πλευρών και περιλαμβάνει δεσμευτικές αναφορές για τη νόμιμη λειτουργία του λογισμικού.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι το συμφωνητικό δεν έλαβε ποτέ επίσημο συμβατικό χαρακτήρα, καθώς δεν υπήρχε-ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα- το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει την επίσημη προμήθεια και χρήση λογισμικών αυτού του τύπου για την εξαγωγή δεδομένων από κινητές συσκευές.

Παράλληλα, η πλευρά Ντίλιαν φέρεται να επικαλείται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ στελεχών της Intellexa και ελλήνων κρατικών υπαλλήλων, κυρίως στελεχών της ΕΥΠ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αλληλογραφία αφορά τεχνικά ζητήματα, διαδικασίες διαχείρισης και καθημερινές παρεμβάσεις ή διορθώσεις στο σύστημα Predator.

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Κατά το «Βήμα», τα συγκεκριμένα emails θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς φέρεται να καταγράφουν ποια πρόσωπα είχαν εμπλοκή ή επιχειρησιακή σχέση με τη λειτουργία του συστήματος παρακολουθήσεων. Πρόκειται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για υλικό που ο Ταλ Ντίλιαν ενδέχεται να δημοσιοποιήσει το προσεχές διάστημα.

Τα έγγραφα και η αλληλογραφία συνδέονται άμεσα με τη διαχρονική θέση του ισραηλινού επιχειρηματία ότι η Intellexa διαθέτει τα προϊόντα της αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στο ίδιο πλαίσιο, η πλευρά του υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν είχε γνώση των στόχων που παρακολουθούνταν μέσω του Predator και ότι ο ρόλος του περιοριζόταν στην παροχή τεχνολογίας και τεχνικής υποστήριξης, χωρίς συμμετοχή στην επιχειρησιακή αξιοποίηση του λογισμικού.

Η ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του «Βήματος» για υποκλοπές, Ταλ Ντίλιαν και ΕΥΠ, επισημαίνει:

«Δημοσίευμα της εφημερίδας ''Το Βήμα'' αναφέρεται στην ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στο εταιρικό σχήμα του Ταλ Ντίλιαν και της ΕΥΠ για τη χρήση του Predator, με δεσμευτικές αναφορές για νόμιμη λειτουργία του.

Το έγγραφο αυτό αποκαλύπτει η εφημερίδα ότι επικαλείται η πλευρά του ιδιοκτήτη της Intellexa όταν δηλώνει ότι κρατικές αρχές κατείχαν και λειτούργησαν το κατασκοπευτικό λογισμικό.

Έχει ενδιαφέρον ότι το εν λόγω συμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, αφού δεν υπήρχε νομικό υπόβαθρο για την επίσημη απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού.

Η κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, ο οποίος σε δηλώσεις του πρόσφατα είχε σημειώσει ότι θυσιάστηκε για το καλό της κυβέρνησης, -όπως έχει υποβάλει αίτημα το ΠΑΣΟΚ- , είναι αναγκαία.

Όπως και η ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών, που οφείλουν να λάβουν γνώση του εν λόγω συμφωνητικού».

Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

Αναφερόμενος στο δημοσίευμα του «Βήματος» και τις υποκλοπές, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Ο Ντίλιαν ξέρει περισσότερα από όσα η Δικαιοσύνη: Αποκαλύπτει συμφωνία με την ΕΥΠ

Ο ισραηλινός απόστρατος, που παρέχει κατασκοπευτικά λογισμικά σε κυβερνήσεις, ξαναχτυπά.

Μετά τον ανοιχτό εκβιασμό στον πρωθυπουργό με τις δηλώσεις περί Νίξον που έχασε τις εκλογές όταν προσπάθησε να συγκαλύψει το Watergate και την παρέμβαση της τελευταίας βδομάδας, ο Ταλ Ντίλιαν, επανέρχεται.

Στο Βήμα σήμερα, η πλευρά Ντίλιαν δηλώνει ανοιχτά πως το «ντιλάρισμα» για τις παράνομες παρακολουθήσεις έλαβε μορφή συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρία του και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών το 2020.

Ναι, την ΕΥΠ, την οποία η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέχρι σήμερα έχει στο απυρόβλητο, αφού «δεν είδε» καμία αποχρώσα ένδειξη για την εμπλοκή της.

Την ΕΥΠ, της οποίας άμεσος προϊστάμενος ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επικαλείται, επίσης, η πλευρά Ντίλιαν, την ύπαρξη δεκάδων e-mails ανάμεσα στην εταιρία του, INTELLEXA και κρατικούς υπαλλήλους (κυρίως πράκτορες της ΕΥΠ), όπως αναφέρεται, σε σχέση με τη χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού «Predator» (έπρεπε να λυθούν και οι απορίες για την καθημερινή χρήση!)

Γιατί η Δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό που επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν;

Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Μπακέλας, στον οποίο εκκρεμεί αυτή η στιγμή η υπόθεση θα παρέμβει, ως οφείλει;

Αυτήν την «πολιτική ευθύνη», της συγκάλυψης, ανέλαβε ο κ. Δημητριάδης, όταν παραιτήθηκε;

Ας απαντήσει ο πολιτικός του προϊστάμενος και υπεύθυνος για την ΕΥΠ, Κυριάκος Μητσοτάκης».

Η ανακοίνωση ΕΛΑΣ

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε δήλωσή της σχολιάζοντας το δημοσίευμα του «Βήματος», επισημαίνει:

«Μετά τις αποκαλύψεις του ''Βήματος'' δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι ήταν η ΕΥΠ που προμηθεύτηκε το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Και η ΕΥΠ είχε άμεσο προϊστάμενο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ανιψιό του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Αποδεικνύεται ότι οι παράνομες υποκλοπές με Predator ήταν η συνέχεια των κατ’ευφημισμό νόμιμων παρακολουθήσεων μέσω ΕΥΠ. Δεν ήταν υπόθεση ιδιωτών. Ήταν κυβερνητική επιλογή και σχέδιο.

Το Μέγαρο Μαξίμου χρησιμοποίησε παράνομο λογισμικό μέσω της ΕΥΠ για να παρακολουθεί υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δικαστικούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς. Αυτό αποτελεί ευθεία επίθεση στον πυρήνα του κράτους δικαίου.

Και τα πράγματα κάνει ακόμη χειρότερα το ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, αλλά έχει μεθοδεύσει μια προκλητική συγκάλυψη των ευθυνών της, αξιοποιώντας την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία στη Βουλή και χειραγωγώντας συστηματικά την ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Όμως, πλέον υπάρχουν νέα στοιχεία. Πράγμα που σημαίνει ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να λέει η υπόθεση έκλεισε. Αντιθέτως, τώρα είναι η ώρα να έρθουν όλα στο φως.

Μια κυβέρνηση που παρανομεί συνειδητά και ανερυθρίαστα, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Είναι μια κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Και όσα στελέχη της εμπλέκονται, πρέπει να αντιμετωπίσουν τη Δικαιοσύνη.

Η πλήρης διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών για αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, για το ελληνικό Γουότεργκεϊτ, είναι μία από τις δεσμεύσεις μας. Καμία ασυλία για όσους υπονομεύουν τη δημοκρατία».