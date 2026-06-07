Συνεργασία με την ΕΥΠ και ανταλλαγή emails για το Predator επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν, σύμφωνα με το «Βήμα».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε δήλωσή της σχολιάζοντας το δημοσίευμα του «Βήματος», επισημαίνει:

«Μετά τις αποκαλύψεις του ''Βήματος'' δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι ήταν η ΕΥΠ που προμηθεύτηκε το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Και η ΕΥΠ είχε άμεσο προϊστάμενο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ανιψιό του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Αποδεικνύεται ότι οι παράνομες υποκλοπές με Predator ήταν η συνέχεια των κατ’ευφημισμό νόμιμων παρακολουθήσεων μέσω ΕΥΠ. Δεν ήταν υπόθεση ιδιωτών. Ήταν κυβερνητική επιλογή και σχέδιο.

Το Μέγαρο Μαξίμου χρησιμοποίησε παράνομο λογισμικό μέσω της ΕΥΠ για να παρακολουθεί υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δικαστικούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς. Αυτό αποτελεί ευθεία επίθεση στον πυρήνα του κράτους δικαίου.

Και τα πράγματα κάνει ακόμη χειρότερα το ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, αλλά έχει μεθοδεύσει μια προκλητική συγκάλυψη των ευθυνών της, αξιοποιώντας την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία στη Βουλή και χειραγωγώντας συστηματικά την ηγεσία της Δικαιοσύνης.

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Όμως, πλέον υπάρχουν νέα στοιχεία. Πράγμα που σημαίνει ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να λέει η υπόθεση έκλεισε. Αντιθέτως, τώρα είναι η ώρα να έρθουν όλα στο φως.

Μια κυβέρνηση που παρανομεί συνειδητά και ανερυθρίαστα, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Είναι μια κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Και όσα στελέχη της εμπλέκονται, πρέπει να αντιμετωπίσουν τη Δικαιοσύνη.

Η πλήρης διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών για αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, για το ελληνικό Γουότεργκεϊτ, είναι μία από τις δεσμεύσεις μας. Καμία ασυλία για όσους υπονομεύουν τη δημοκρατία».