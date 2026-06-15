Με σύνθημα «Τώρα μιλάμε», ο Αλέξης Τσίπρας από τη Νίκαια εγκαινιάζοντας απόψε έναν νέο κύκλο ανοιχτών συναντήσεων με τους πολίτες.

Από τη Νίκαια ξεκινά σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έναν νέο κύκλο δημόσιων συναντήσεων και ανοιχτών συζητήσεων με πολίτες, σε μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να δώσει έμφαση στον άμεσο διάλογο και τη συμμετοχή της κοινωνίας.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων βρίσκονται ο Γιάννης Μαντζουράνης και η Αθηνά Λινού.

«Η φωνή των πολιτών στο επίκεντρο»

Η πρώτη εκδήλωση της ΕΛΑΣ θα πραγματοποιηθεί απόψε στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στις 7:30 το απόγευμα, με κεντρικό σύνθημα «Τώρα Μιλάμε». Σύμφωνα με το πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσει τις τοποθετήσεις πολιτών και θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση για ζητήματα της καθημερινότητας και ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Η εκδήλωση ακολουθεί το πρότυπο των δράσεων «Unmute Now» που είχαν πραγματοποιηθεί από νέους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, δίνοντας έμφαση στη διαδραστικότητα και στον δημόσιο διάλογο εκτός παραδοσιακών πολιτικών ομιλιών.

Η εκδήλωση στη Νίκαια σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση πολιτικής επικοινωνίας, με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και την άμεση ανταλλαγή απόψεων. Όπως λένε από την Αμαλίας, «ήρθε η ώρα να πάρουν τον λόγο οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται δίπλα μας, στις γειτονιές της Αθήνας. Η φωνή της πόλης είναι οι αγωνίες του κόσμου που ζει εκεί, και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλει να την ακούσει». Η ΕΛ.Α.Σ. δηλώνει πως θέλει να ακούσει τους ανθρώπους που εργάζονται ατελείωτες ώρες, και υποστηρίζει πως ήρθε η ώρα να σπάσει το στερεότυπο της παθητικής συμμετοχής και να ξαναδημιουργηθεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι η σχέση με την πολιτική να μην εξαντλείται στο χειροκρότημα και την ψήφο μία φορά στα 4 χρόνια.

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Οι ομιλητές στη Νίκαια

*Kαρρά Μελίνα, 18 ετών, μόλις αποφοίτησε και έδωσε Πανελλήνιες 2026

*Βάιος Πράπας μουσικός

*Δημήτρης Μητσοτάκης: καταστηματάρχης , μέλος του ΔΣ Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας

*Αθανασιάδης Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά, ΔΣ ΕΛΜΕ

*Μανωλάκος Βασίλης, Εργολαβικός εργαζόμενος στις προβλήτες της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά. Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου εργαζομένων στις προβλήτες της COSCO και μέλος της Διοίκησης του Σωματείου

*Ιάκωβος Λινάρδος: Συνταξιούχος ΕΦΚΑ

*Δήμητρα Γεωργούλη, Νηπιαγωγός

*Τριανταφυλλιά Τσελεκίδου: Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μητέρα δύο παιδιών, με μακρόχρονη παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά

*Κοπανά Πέγκυ, Νοσηλεύτρια Τζάνειο Νοσοκομείο

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