Όπως αναφέρεται, ο ισραηλινός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Intellexa φέρεται να διαθέτει έγγραφο με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας, το οποίο χρονολογείται στο 2020 και αφορά τη χρήση του Predator από την ΕΥΠ.

Νέα στοιχεία που φέρεται να διαθέτει ο ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα παρουσιάζει σημερινό δημοσίευμα του «Βήματος», το οποίο υποστηρίζει ότι η πλευρά του ιδιοκτήτη της Intellexa επικαλείται έγγραφα και αλληλογραφία που συνδέουν το επίμαχο σύστημα με κρατικές υπηρεσίες.

Όπως αναφέρεται, ο ισραηλινός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Intellexa φέρεται να διαθέτει έγγραφο με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας, το οποίο χρονολογείται στο 2020 και αφορά τη χρήση του Predator από την ΕΥΠ. Κατά τους ισχυρισμούς της πλευράς Ντίλιαν, το συγκεκριμένο έγγραφο φέρει τις υπογραφές των δύο πλευρών και περιλαμβάνει δεσμευτικές αναφορές για τη νόμιμη λειτουργία του λογισμικού.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι το συμφωνητικό δεν έλαβε ποτέ επίσημο συμβατικό χαρακτήρα, καθώς δεν υπήρχε-ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα- το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει την επίσημη προμήθεια και χρήση λογισμικών αυτού του τύπου για την εξαγωγή δεδομένων από κινητές συσκευές.

Παράλληλα, η πλευρά Ντίλιαν φέρεται να επικαλείται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ στελεχών της Intellexa και ελλήνων κρατικών υπαλλήλων, κυρίως στελεχών της ΕΥΠ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αλληλογραφία αφορά τεχνικά ζητήματα, διαδικασίες διαχείρισης και καθημερινές παρεμβάσεις ή διορθώσεις στο σύστημα Predator.

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Κατά το «Βήμα», τα συγκεκριμένα emails θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς φέρεται να καταγράφουν ποια πρόσωπα είχαν εμπλοκή ή επιχειρησιακή σχέση με τη λειτουργία του συστήματος παρακολουθήσεων. Πρόκειται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για υλικό που ο Ταλ Ντίλιαν ενδέχεται να δημοσιοποιήσει το προσεχές διάστημα.

Τα έγγραφα και η αλληλογραφία συνδέονται άμεσα με τη διαχρονική θέση του ισραηλινού επιχειρηματία ότι η Intellexa διαθέτει τα προϊόντα της αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στο ίδιο πλαίσιο, η πλευρά του υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν είχε γνώση των στόχων που παρακολουθούνταν μέσω του Predator και ότι ο ρόλος του περιοριζόταν στην παροχή τεχνολογίας και τεχνικής υποστήριξης, χωρίς συμμετοχή στην επιχειρησιακή αξιοποίηση του λογισμικού.