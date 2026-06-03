Οι κακές γλώσσες πέριξ της κυβέρνησης πιστεύουν ότι η πίεση Ντίλιαν έχει έναν στόχο.

Τι επιδιώκει άραγε ο Ταλ Ντίλιαν με την πρόσφατη τρίτη κατά σειρά συνέντευξη που παραχώρησε στέλνοντας σαφή μηνύματα στο Μαξίμου κι ενώ εκκρεμεί η δίκη του στο Εφετείο τον Δεκέμβριο για τις υποκλοπές; Φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να πάρει το μέρος του Αντώνη Σαμαρά, του Κ. Καραμανλή και του Αλ. Τσίπρα που ζητούν πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου «φορτώνοντας» επί της ουσίας στο Μαξίμου;

Το Μαξίμου αρνείται πεισματικά να μπει σε αυτήν την συζήτηση λέγοντας ότι κατηγορούμενος είναι, ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Πολύ περισσότερο που και ο ίδιος δέχεται ότι δεν υπήρξε ενιαίο κέντρο παρακολούθησης Predator- EYΠ.

Οι κακές γλώσσες, ωστόσο, πέριξ της κυβέρνησης πιστεύουν ότι η πίεση Ντίλιαν έχει έναν στόχο. Να αθωωθεί στο εφετείο. Ή αν δεν αθωωθεί να μπορεί να μετατραπεί η ποινή του από φυλάκιση σε χρηματική ποινή. Ώστε να μπορέσει να ξαναδουλέψει στο μέλλον. Σε άλλη περίπτωση προειδοποιεί ότι θα πάρει και άλλους μαζί του.

Να θυμίσουμε πάντως ότι σε προηγούμενη χρονική περίοδο ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε απορρίψει το ενδεχόμενο να φέρει διάταξη με την οποία να προβλέπεται μείωση των ποινών σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ας περιμένουμε μέχρι το Φθινόπωρο να δούμε…

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Ε.Σ.