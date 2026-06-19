«Η κυβέρνηση μας λέει ότι έχουμε 2,1 ρυθμό ανάπτυξης, μα είχαμε 2,1 το 2018 και 2,3 το 2019. Έχουμε χαμηλή αγοραστική δύναμη, χαμηλότερη και από την Τουρκία», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου δήλωσε πως δεν υπάρχει κανένα success story όπως η κυβέρνηση λέει και εξήγησε με νούμερα την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

«Μας ενδιαφέρει μια νέα χαρτογράφηση των προβλημάτων. Σε όλα τα επίπεδα. Ειδικά για τους δανειολήπτες έχουμε προτείνει τη δημιουργία ενός μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων. Ξεκινώντας από την πρώτη κατοικία και βέβαια το θέμα της διαχείρισης των δημόσιων ακινήτων. Την 4ετία 2015-2019 έγιναν 5.300-5.600 πλειστηριασμοί, ενώ το 2025 έγιναν 25.500.

Η ΝΔ επικαλείται ένα success story το οποίο δεν υπάρχει. Μας λέει ότι έχουμε 2,1 ρυθμό ανάπτυξης, μα είχαμε 2,1 το 2018 και 2,3 το 2019. Έχουμε χαμηλή αγοραστική δύναμη, χαμηλότερη και από την Τουρκία. Μας λέει ότι έχουμε αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Παραδώσαμε έλλειμα στο εμπορικό ισοζύγιο της τάξης -1,7 δισ. κι αυτή τη στιγμή είναι -11 δισ. Μας λέει ότι έχουμε παραπάνω θέσεις εργασίας. Έχει 400.000 θέσεις από το 2019 και όχι 600.000 που λέει. 67.000 ανά έτος ήταν και το 2015-2019. Τις ίδιες έχουν με το 2015-2019. Με μνημονιακή περίοδο. Έχουμε αύξηση του δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουμε μεγαλύτερο φορολογικό βάρος και οι επενδύσεις είναι σε ακίνητα», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ στο MegaNews.

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