Μπορεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας να χαρακτηρίζεται τουλάχιστον «προβληματικό», ωστόσο υπάρχουν εξαγωγικοί τομείς στους οποίους φαίνεται να διαπρέπουμε ως χώρα. Ένας εξ’ αυτών, όπως διαπιστώνουμε από συναδέλφους δημοσιογράφους στη Γερμανία, είναι τα κατασκοπευτικά προϊόντα.

Συγκεκριμένα, στη βερολινέζικη Δικαιοσύνη προσφεύγει θύμα του Predator, το οποίο έχει αποτελέσει εξαγώγιμο προϊόν από την Intellexa του Ταλ Ντίλιαν με ειδική άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών δια χειρός Γ. Σμυρλή, ο δημοσιογράφος βιετναμέζικης καταγωγής Trung Khoa Lê, που ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα και είχε στοχοποιηθεί το 2023.

Υπενθυμίζεται ότι το Βιετνάμ, σύμφωνα με διεθνή δημοσιογραφική έρευνα, φέρεται να είχε προμηθευτεί το κακόβουλο λογισμικό της Intellexa, Predator, μέσω της γαλλικής Nexa.

Ως εκ τούτου, κρατάμε δύο πράγματα: Ότι οι δικαστικές εκκρεμότητες του Ταλ Ντίλιαν... διεθνοποιούνται και ότι ορισμένοι «ιδιώτες» πασχίζουν μόνοι τους να ισοσκελίσουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Ν.Α.