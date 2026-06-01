Στην Κεντρική Επιτροπή το «τέλος« του ΣΥΡΙΖΑ - Καθοριστικός ο ρόλος του προέδρου του κόμματος ως προς τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου - Η Νέα Αριστερά μένει χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα την Τρίτη καθώς αποχωρούν επτά βουλευτές της - Δηλώνουν παρόντες στις διεργασίες για δημιουργία του πόλου απέναντι στον Μητσοτάκη.

«Η εβδομάδα που διασπώνται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά». Κάπως έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εβδομάδα που ξεκινά σήμερα και που θα επιφέρει το τέλος του άλλοτε κραταιού ΣΥΡΙΖΑ μετά τις πολλές διασπάσεις του και την αδυναμία των διαδόχων του Αλέξη Τσίπρα να κρατήσουν ζωντανό το εγχείρημά του.

Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά:

-Την Τρίτη, εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου, αποχωρούν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς: Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης και οι Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτίου, ενώ έχει ήδη αποχωρήσει και ανεξαρτητοποιηθεί ο Οζγκιούρ Φερχάτ. Οι επτά βουλευτές, που θα αποχωρήσουν με πάνω από εκατό στελέχη, αναφέρουν στο κείμενο που διακινείται από σήμερα για υπογραφή, πως δεν είναι υπερασπίσιμο το πολιτικό σχέδιο της πλειοψηφίας του κόμματος και πως οι ίδιοι θα δηλώνουν παρόντες στις διεργασίες που συντελούνται στο χώρο για δημιουργία πόλου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφήνουν, δηλαδή, ορθάνοικτη την πόρτα για τον Αλέξη Τσίπρα.

-Μετά την ανεξαρτητοποίηση των επτά βουλευτών και την προηγούμενη του Οζγκιούρ Φερχάτ η Νέα Αριστερά θα παραμείνει χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς θα διαθέτει μόλις τέσσερις βουλευτές.

-Η νέα πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς θα βρεθεί με το καλημέρα ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της και δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα διάσπαση. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης φλερτάρει με μια συμμαχία με τον Γιάνη Βαρουφάκη πλην όμως ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 θέλει διακαώς τη συνεργασία μα τον ίδιο και κάποια στελέχη της ΝεΑΡ χωρίς όμως τους υπουργούς των κυβερνήσεων Τσίπρα και πρώτα απ΄ όλους χωρίς τον Ευκλείδη Τσακαλώτο -που τον αντικατέστησε στο υπουργείο Οικονομικών- τον Πάνο Σκουρλέτη και άλλους. Την ίδια στιγμή στελέχη όπως ο Νίκος Βούτσης και ο Νίκος Φίλης τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός "μικρού Συνασπισμού", εξαιρώντας από αυτόν τον Παύλο Πολάκη, εξέλιξη που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μοιάζει ανέφικτη. Συνεπώς ...αδιέξοδα, που καθίστανται μεγαλύτερα καθώς οι δημοσκοπήσεις καθίστανται απογοητευτικές για τη Νέα Αριστερά.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς τη συνεδρίαση της Κεντρικής του Επιτροπής το Σάββατο με τη διάσπαση να θεωρείται δεδομένη: Είτε θα αποχωρήσει η πλευρά Πολάκη-Παππά- Δούρου αν ληφθεί απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές και να στηρίξει το κόμμα Τσίπρα, είτε η πλευρά των στελεχών που έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον πρώην πρωθυπουργό αν επικρατήσει η πλευρά Πολάκη- Παππά- Δούρου.

-Καθοριστικός για τις εξελίξεις θα είναι ο ρόλος του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος στο παρασκήνιο επιδιώκει μια «συμφωνία» με τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς όμως επιτυχία.

-Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, συζητείται ακόμα και παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος του Σωκράτη Φάμελλου! Είτε με πρωτοβουλία του ιδίου και προκειμένου να πραγματοποιηθεί Συνέδριο και να εκλεγεί νέα ηγεσία προκειμένου να υπηρετήσει ένα διαφορετικό σχέδιο από αυτό που ο ίδιος πιστεύει. Είτε με πρωτοβουλία της σημερινής μειοψηφίας εφόσον ο πρόεδρος του κόμματος πραγματοποιήσει διαφορετική εισήγηση από αυτή που οι ίδιοι αναμένουν.

Οι εξελίξεις αναμένονται πλέον ραγδαίες...