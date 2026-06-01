Η Σία Αναγνωστοπούλου εξέφρασε τη λύπη της για τη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, αλλά δεν στράφηκε εναντίον των συναδέλφων της που θα αποχωρήσουν.

«Παραμένω βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, φυσικά ανεξάρτητη πια, δεν υπάρχει Κοινοβουλευτική Ομάδα», είπε σήμερα η Σία Αναγνωστοπούλου επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τη στήλη «Παιχνίδια Εξουσίας» ότι το ρολόι γυρνάει αντίστροφα μέχρι την τυπική – πιθανότατα αύριο, Τρίτη – διάσπαση του κόμματος.

Η βουλευτής Αχαΐας εξέφρασε τη λύπη της γι’ αυτή την εξέλιξη, χωρίς όμως να στραφεί εναντίον των συναδέλφων της που πρόκειται να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά.

Επανέλαβε ότι «αποτύχαμε πολιτικά» και επισήμανε ότι η ίδια θα παραμείνει ανεξάρτητη μέχρι τις εκλογές.

Μ. Καλ.