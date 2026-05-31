Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, παραχωρώντας συνέντευξη στο NEWS 24/7, μιλά αναλυτικά για την επόμενη μέρα στη Νέα Αριστερά, τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που θα αποχωρήσουν αλλά και για την πιθανή συνεργασία με το ΜεΡΑ 25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

«Διανύουμε, έτσι και αλλιώς, μία περίοδο πολύ μεγάλης ρευστότητας. Αυτό το κομμάτι των διασπάσεων, των επανενώσεων, της ανασύνθεσης και του διαλόγου είναι ένα σύμπτωμα της ρευστότητας. Οι διασπάσεις προκαλούν απογοήτευση και αποστράτευση. Αλλά με την κατάλληλη αποφασιστικότητα, μπορεί να είναι και μία διαδικασία για να προκύψει κάτι πιο δυναμικό. Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν διασπάσεις, τέτοιες που να δημιουργούν μετά συνθήκες για ανασυνθέσεις και επανενώσεις. Είναι σημείο των καιρών. Μπορεί όμως μέσα απ’ όλο αυτό να υπάρξει μία διαδικασία δημιουργική» επισημαίνει.

Και συνεχίζει: «Η αίσθηση που έχω είναι ότι το κόμμα Τσίπρα αποτελεί το επιφαινόμενο. Η αφορμή για να το πω διαφορετικά. Λειτουργεί ως εφαλτήριο της διάσπασης, της αποχώρησης των συντρόφων και των συντροφισσών. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί κατά τη γνώμη μου αυτή η κατάσταση στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός κόμματος με διαφορετικές απόψεις, πλειοψηφίες και μειοψηφίες, όπως άλλωστε είχαμε πορευθεί όλα τα μας τα χρόνια στην Αριστερά».

«Απεδείχθη αυτό με την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου μας. Αυτή η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο μίας κοινής συμφωνίας για το πως μπορούμε να πορευτούμε στο μέλλον. Αμφισημίες υπήρχαν βέβαια. Αλλά υπήρχε και καλή διάθεση να πορευτούμε μαζί. Το μόνο που άλλαξε από το συνέδριο μας ήταν η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. Η όποια συμπόρευσή της ομάδας που φεύγει από τη Νέα Αριστερά με την Ε.Λ.ΑΣ., νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους, γιατί ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο, δεν συνάδει με την αντίληψή τους για την πολιτική» συμπληρώνει.