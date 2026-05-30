Η απάντηση του Νίκου Μαρατζίδη στο πρωτοσέλιδο του κυριακάτικου Documento, πέραν της διάψευσης, φωτίζει μία ενδιαφέρουσα «πτυχή» του επίμαχου δημοσιεύματος, το οποίο εμφανίζει τον καθηγητή του ΠΑΜΑΚ «σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών».

Ο Νίκος Μαρατζίδης αφήνει σαφείς αιχμές πως το επίμαχο δημοσίευμα, το οποίο χαρακτηρίζει «συκοφαντικό», δύναται να αποτελεί νομιμοποιητική βάση για παρακολούθηση του ιδίου και του Αλέξη Τσίπρα από την ΕΥΠ.

«Ίσως εκτός από τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, να κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας» σημειώνει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

«Λέτε να είναι υπερβολική η σκέψη μου; Να μη γίνονται αυτά σε μια ευνομούμενη δημοκρατία; Θα δείξει. Αν και η κυβέρνηση έχει φροντίσει δια νόμου να μην μπορούμε ούτε να μάθουμε πλέον αν μας παρακολουθούν» καταλήγει ο καθηγητής του ΠΑΜΑΚ και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Η ευθεία σύνδεση πάντως του εν λόγω ρεπορτάζ με την υπόθεση των υποκλοπών και τυχόν νέες παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ, μάλλον δεν θα πρέπει να θεωρηθούν τυχαίες...

