Ο επικεφαλής του Eurogroup σχολίασε ότι άκουσε «από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές», με το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού να επανέρχεται με εξαιρετικά αιχμηρή ανακοίνωση.

Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, από την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προχθές με την ανακοίνωση ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είχε αφήσει ουκ ολίγα - σχεδόν τα περισσότερα για να είμαστε ακριβείς - σχόλια πολιτικών αντιπάλων του αναπάντητα.

Ωστόσο, η χθεσινή ενδελεχής ανακοίνωση - απάντηση του νέου κόμματος στα όσα είπε για την «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία» ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, μάλλον θα πρέπει να λογίζεται ως επίσημη λήξη της περιόδου χάριτος. Αξίζει, δε, να σημειωθεί, πως η Βασιλίσσης Αμαλίας επέλεξε να «σηκώσει το γάντι» - μετά τον κ. Μητσοτάκη - για τον Υπουργό Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή τη δέσμευση Τσίπρα περί ψηφιακής δημοκρατίας και κυριαρχίας, ο επικεφαλής του Eurogroup σχολίασε ότι άκουσε «από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές», με το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού να επανέρχεται με εξαιρετικά αιχμηρή ανακοίνωση με «επεξηγηματικές» αναφορές σε χρηματοδότηση του Predator, απευθείας αναθέσεις και υπόθεση διάθεσης προσωπικών δεδομένων μαθητών σε ιδιωτική εταιρία.

