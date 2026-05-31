Ισραηλινή επιδρομή κοντά σε νοσοκομείο. Τραυματίσθηκαν 13 μέλη του προσωπικού του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ αποτελεί «αποφασιστικό σημείο καμπής» στην επίθεση του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

«Έδωσα εντολή στην Τσαχάλ να διευρύνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο. Οι δυνάμεις μας διέσχισαν τον Λιτάνι. Πήραν τον έλεγχο στρατηγικών υψωμάτων. Κατέλαβαν την κορυφή του Μποφόρ. Και πλέον οι οδηγίες μου είναι να προσχωρήσουν εις βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από το γραφείο του και προσθέτει: «Η κατάληψη του Μποφόρ είναι ένα θεαματικό βήμα και ένα αποφασιστικό σημείο καμπής».

Στο μεταξύ, ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού του, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καθώς το Ισραήλ κλιμακώνει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο με αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του νοσοκομείου Hiram στην Τύρο, τραυματίζοντας 13 μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου και προκαλώντας σημαντικές ζημιές», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου που καλεί «την διεθνή κοινότητα να βάλει τέλος στην κλιμάκωση και στην επέκταση των ισραηλινών επιθέσεων».