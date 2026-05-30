Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επισημαίνουν ότι οι εκτιμήσεις βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και ότι δεν έχει καθοριστεί με βεβαιότητα ούτε το είδος του όπλου ούτε η ακριβής προέλευσή του.

Σε ένα σενάριο που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να έχει σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το μαχητικό αεροσκάφος F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν τον Απρίλιο πιθανόν να επλήγη από κινεζικής κατασκευής αντιαεροπορικό σύστημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των αμερικανικών ερευνών, οι αναλυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης φορητού αντιαεροπορικού συστήματος τύπου MANPADS κινεζικής προέλευσης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Πεντάγωνο ή την αμερικανική πολεμική αεροπορία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αμερικανικό μαχητικό, τύπου F-15E Strike Eagle, καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια αποστολής πάνω από το νοτιοδυτικό Ιράν, με το περιστατικό να αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές απώλειες αμερικανικού αεροσκάφους σε επιχειρησιακό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να έχει αποκτήσει κινεζικής προέλευσης συστήματα επιτήρησης ή ραντάρ μεγάλης εμβέλειας, ικανά να εντοπίζουν ακόμη και στόχους χαμηλής παρατηρησιμότητας, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις για την επιχειρησιακή τους χρήση στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ήδη τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή, όπου η στρατιωτική δραστηριότητα των ΗΠΑ, του Ιράν και περιφερειακών δυνάμεων έχει αυξήσει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ τυχόν επιβεβαίωση κινεζικής εμπλοκής θα προσέθετε νέα διάσταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Πεκίνου.