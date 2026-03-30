Δημοσίευμα των New York Times σημειώνει πως την πρώτη ημέρα του πολέμου με το Ιράν, ένα όπλο που φέρει τα χαρακτηριστικά ενός πρόσφατα αναπτυγμένου βαλλιστικού πυραύλου αμερικανικής κατασκευής χρησιμοποιήθηκε σε επίθεση που χτύπησε ένα γυμναστήριο και το διπλανό δημοτικό σχολείο κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νότιο Ιράν.

Τοπικοί αξιωματούχοι που επικαλούνται τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δήλωσαν ότι αυτή και άλλες επιθέσεις στην πόλη Λαμέρντ άφησαν πίσω τουλάχιστον 21 νεκρούς.

Η επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου συνέβη την ίδια ημέρα που ένας αμερικανικός πύραυλος cruise Tomahawk χτύπησε σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ, αρκετές εκατοντάδες μίλια μακριά, σκοτώνοντας 175 άτομα. Στην περίπτωση της Λαμέρντ, όμως, επρόκειτο για όπλο που δεν είχε δοκιμαστεί σε μάχη.

Οι Times επαλήθευσαν βίντεο από τις δύο επιθέσεις στη Λαμέρντ, καθώς και υλικό από τις συνέπειες των επιθέσεων: Δημοσιογράφοι και ειδικοί στα πυρομαχικά διαπίστωσαν ότι τα χαρακτηριστικά του όπλου, οι εκρήξεις και οι ζημιές είναι συμβατά με έναν βαλλιστικό πύραυλο που ονομάζεται Precision Strike Missile ή PrSM, ο οποίος έχει σχεδιαστεί να εκρήγνυται ακριβώς πάνω από τον στόχο και να εκτοξεύει μικρά σφαιρίδια βολσφραμίου σε μεγάλη ακτίνα.

Βίντεο που καταγράφουν μία επίθεση, σε κατοικημένη περιοχή περίπου 270 μέτρα από το γυμναστήριο και το σχολείο, δείχνουν τον πύραυλο σε πτήση, με χαρακτηριστική σιλουέτα που ταιριάζει με τον PrSM. Ο πύραυλος εκρήγνυται στον αέρα. Ένα άλλο βίντεο, γυρισμένο από κάμερα ασφαλείας απέναντι από το γυμναστήριο, δείχνει την επίθεση εκεί και στο διπλανό σχολείο. Αν και το βίντεο δεν καταγράφει τον εισερχόμενο πύραυλο, δείχνει σαφώς μια έκρηξη ακριβώς πάνω από την κατασκευή.

Φωτογραφίες μετά την επίθεση δείχνουν τον χώρο γεμάτο με τρύπες, προφανώς από τα σφαιρίδια βολφραμίου.

Την 1η Μαρτίου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε βίντεο εκτόξευσης PrSM από τις πρώτες 24 ώρες του πολέμου. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, δήλωσε ότι ο PrSM είχε χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά σε μάχη.

Δεδομένου ότι το όπλο είναι τόσο νέο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν οι επιθέσεις στη Λαμέρντ ήταν σκόπιμες, προέκυψαν από σφάλμα σχεδίασης ή ελαττωματική κατασκευή, ή αν ήταν αποτέλεσμα λανθασμένης επιλογής στόχου.

Το γυμναστήριο, κατά τη στιγμή των επιθέσεων, χρησιμοποιούνταν από γυναικεία ομάδα βόλεϊ, σύμφωνα με τον Αμίρ Σαείντ Ιραβάνι, εκπρόσωπο του Ιράν στον ΟΗΕ. Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε λογαριασμό κοινωνικών δικτύων συνδεδεμένο με το σχολείο δείχνουν ότι οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν τακτικά από παιδιά. Το γυμναστήριο έχει επίσης εδώ και χρόνια αναγνωριστεί δημόσια ως εγκατάσταση πολιτικής χρήσης σε ψηφιακές πλατφόρμες χαρτογράφησης, όπως Google Maps, Apple Maps και Wikimapia, σύμφωνα με έλεγχο των Times.

Εικόνες από το έδαφος και δορυφορικές εικόνες των συνεπειών δείχνουν το γυμναστήριο με σημάδια εμπρησμο΄θ και μερικώς κατεστραμμένη στέγη. Υλικό από το εσωτερικό του σχολείου δείχνει σπασμένα παράθυρα, ζημιές από φωτιά και κηλίδες αίματος.