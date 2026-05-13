Ο Μάριος Πρίαμος, πρώην παίκτης του Survivor, μίλησε για το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο.

Το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου, έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Σταύρος Φλώρος, παίκτης του φετινού Survivor, υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια που βρισκόταν μέσα στη θάλασσα.

Η πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 22χρονος τραυματίστηκε εκτός γυρισμάτων και αγωνιστικού χώρου, ενώ πλέον έχει γίνει γνωστό ότι τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο.

Ο τραυματισμός του οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού άκρου ποδός και τον σοβαρό τραυματισμό του δεξιού.

Ανάμεσα σε γνωστά πρόσωπα και πρώην παίκτες του ριάλιτι που θέλησαν να τοποθετηθούν επί του θέματος, ήταν και ο Μάριος Πρίαμος, ο οποίος έχει συμμετάσχει στο Survivor δύο φορές.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου, ο Μάριος Πρίαμος, ανέφερε στο «Buongiorno»:

«Περαστικά στο παιδί, που είναι το σημαντικότερο, υπομονή και δύναμη στους γονείς του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπαίνοντας στο πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης στον κόσμο, που ‘ναι το Survivor, σίγουρα υπάρχουν κανόνες αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες».

«Είμαστε ενήλικες άνθρωποι, πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο γνωρίζουμε τις δυσκολίες του και τους κινδύνους που ίσως ελλοχεύουν, άρα υπάρχει, θέλοντας και μη, στα συμβόλαια κάτι σχετικό…»

Και συνέχισε: «Το συμβόλαιο για να μπεις σε αυτό το ριάλιτι είναι 50 σελίδων. Όταν ένα παιδί μέσα από δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις επιλέγεται να μπει στο ριάλιτι αυτό, τότε είναι ένα όνειρο ζωής και δεν θα ασχοληθεί τόσο πολύ με τα συμβόλαια… Οι συνθήκες του παιχνιδιού είναι αυτές που πολλές φορές σε φέρνουν στα όρια του να κάνεις κάτι εκτός ορίων… Όταν υπάρχει πείνα, κακουχία, όλοι προσπαθούν να βρουν τροφή και να βρουν τρόπους να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα υπάρχει το ρίσκο…».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Ένας βασικός έλεγχος υπάρχει… Μιλάμε όμως για μία τριτοκοσμική χώρα και οι παραλίες δεν είναι οργανωμένες, μιλάμε για μία τεράστια ζούγκλα, άρα δεν υπάρχουν οι σημαδούρες οι οποίες ξεχωρίζει τους λουόμενους από τα σκάφη… Δεν υπάρχει όριο στη θάλασσα… Δεν λέω ότι το ατύχημα δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, όταν περνάνε τόσες χιλιάδες σκάφη από εκεί».

