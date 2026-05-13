Καλεσμένη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Πέγκυ Ζήνα όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, αποκαλύπτοντας το λόγο για τον οποίο είχε θιχθεί, ενώ αναφέρθηκε και στο γάμο της, όπου ο Ηλίας Ψινάκης ήταν ο κουμπάρος.

Μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν στο χώρο του τραγουδιού, απάντησε στην ερώτηση σχετικά με το αν έχει αυτολογοκριθεί ποτέ και γιατί.

Σε αυτή την ερώτηση απάντησε χαρακτηριστικά: «Δύο φορές αυτολογοκρίθηκα σε αυτά τα χρόνια. Η μία ήτανε με τον Μιχάλη Ρακιντζή και η άλλη ήτανε με την η άμυνα μου προς μία δήλωση της Ελένης Τσαλιγοπούλου».

Και συνέχισε: «Ήταν οι δύο φορές που αυτολογοκρίθηκα και είπα «τι έπαθες τώρα, αφού δεν είσαι εσύ αυτό». Άμα είχες νεύρα, γιατί δεν τα ‘βγαζες στον κολλητό σου στον καναπέ; Ήταν ανάγκη να τα πεις δημοσίως; Δεν είμαι εγώ αυτό. Δηλαδή δεν μ’ άρεσα μετά. Δεν την παίρνω πίσω, γιατί πολλοί λένε «καλά τη γύρισες την μπιφτέκα τώρα;» Όχι. Ο σοφός άνθρωπος γιατί μεγαλώνουμε, γιατί ζούμε, πρέπει να κοιτάει πίσω και να αναθεωρεί».

Με αφορμή τα όσα ανέφερε εστίασε και στην «διαμάχη» της με την Ελένη Τσαλιγοπούλου η οποία προέκυψε όταν η ίδια θέλησε να απαντήσει δημόσια σε ένα σχόλιο της συναδέλφου της που την είχε ενοχλήσει:

«Ήταν άμυνα. Γιατί τότε είχε πει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, που πολύ εκτιμώ, σε ένα βραβείο Αρίων που είχα πάρει, τη ρώτησαν από μία εφημερίδα «πώς αισθανθήκατε λέει που δεν πήρατε κάποιο βραβείο φέτος;» και λέει «μα εγώ δεν είμαι σαν την Πέγκυ Ζήνα και τη Δέσποινα Βανδή, που το μόνο που τους νοιάζει είναι να χορεύει ο κόσμος πάνω στο τραπέζι». Είχα θιχτεί και γι’ αυτό απάντησα».

Κλείνοντας εξήγησε ότι αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο πλέον δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να απαντήσει δημόσια: «Τι ήθελα και απάντησα; Σήμερα δεν θα το έκανα. Είχε βγει μετά και ο πατέρας της και παραπονιόταν, με έβριζε… τον καταλαβαίνω, γιατί κι εγώ θα το έκανα για την Ηλέκτρα μου. Πετάς όμως μια ατάκα και μετά περνάνε τα χρόνια και εκτίθεσαι με αυτό που έχεις πει».

Πέγκυ Ζήνα: Ο γάμος της και ο Ηλίας Ψινάκης που ήρθε με ελικόπτερο

Σε άλλο σημείο η Πέγκυ Ζήνα αναφέρθηκε στο γάμο της και στην τελετή όπου είχαν παραβρεθεί 5.000 άτομα, ενώ ο Ηλίας Ψινάκης, που ήταν ο κουμπάρος, είχε φτάσει στο σημείο με ελικόπτερο:

«Είχε ξεχάσει ότι γινόταν ο γάμος… Ήρθαν περίπου 5.000 κόσμος, είχα βγει στην τηλεόραση και είπα ότι είναι καλεσμένοι όλοι… Γλεντήσανε και φάγανε άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε… Ο Ηλίας (σ.σ Ψινάκης) έσκασε με ελικόπτερο. Υπάρχει το πλάνο! Δεν γινόταν να μην υπάρχει τόση προβολή… Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τις κάμερες μόνο όταν σε συμφέρει…».

