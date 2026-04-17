Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου ο Γιώργος Θεοφάνους, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών είχαν ψυχρανθεί για αρκετό καιρό ύστερα από μία παρεξήγηση που στην συνέχεια έφερε δημόσιες δηλώσεις και από τις δύο πλευρές.

Παρ’ όλα αυτά, οι δύο τους, το πρωί της Παρασκευής, συναντήθηκαν στον αέρα του της εκπομπής, δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη συζήτηση. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια, ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε τόσο για την επαγγελματική του πορεία – όσο και για την απώλεια της Μαρινέλλας.

Όταν ωστόσο ο Γιώργος Λιάγκας, θέλησε να μάθει λεπτομέρειες σχετικά με το Your Face Sounds Familiar με αφορμή την πρεμιέρα, ο καλεσμένος του, αποκρίθηκε: «Δεν ήρθα εδώ γι’ αυτό, ήρθα γιατί όντως μου αρέσει να μιλάμε. Ξέρεις πόσες φορές έχουμε κάτσει σε τέτοιες καρέκλες και δεν μας καταλαβαίνουν; Εσύ ακούς τον άλλον που σου μιλάει, με ακούς. Γι’ αυτό έρχομαι εδώ».

Έτσι, στο τέλος της συνέντευξης, ο Γιώργος Λιάγκας, θέλησε να ζητήσει δημόσια συγνώμη από τον Γιώργο Θεοφάνους, αφήνοντας πλέον στο παρελθόν την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους: «Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλή επιτυχία στο YFSF, την Κυριακή στις 21:00 στον ΑΝΤ1, θα κάτσουμε να το δούμε. Χαίρομαι πραγματικά που ήρθες στον ΑΝΤ1 και χαίρομαι και πραγματικά που τα είπαμε μετά από καιρό. Να ‘σαι καλά. Να ξέρεις σε εκτιμώ. Πάντα. Το ξέρω ότι με εκτιμάς κι εσύ, το αισθάνομαι. Και επειδή είχε γίνει μια μικρή παρεξηγησούλα μεταξύ μας, είχες στεναχωρηθεί πάρα πολύ, και αν σου έκανα πιο αυστηρή κριτική από ό,τι έπρεπε ή… δεν είναι θέμα κριτικής, αν αισθάνθηκες άσχημα για κάτι που είπα, σου ζητώ συγνώμη».

Με τον Γιώργο Θεοφάνους να απαντά: «Εγώ που ξαναήρθα στον ΑΝΤ1 μετά από τόσα χρόνια, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν θέλω να μου πεις συγνώμη. Σαν μουσικός θέλω να τα ακούς αυτά που λες. Γιατί είσαι μουσικός».

