Μία από της πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου.

Δύο εβδομάδες έχουν περάσει από την ημέρα που η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Η παρουσιάστρια του Alpha, την Παρασκευή 3 Απριλίου, γέννησε με καισαρική, φέρνοντας στον κόσμο την μικρή Ξένια και έκτοτε έχει μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά από την έξοδό της από το μαιευτήριο, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίας κρατώντας στην αγκαλιά τη νεογέννητη κόρη της, ενώ από το πλευρό της δεν έλειπε και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Αντίστοιχα, μία εβδομάδα αργότερα, δημοσίευσε μία φωτογραφία μέσα από το σπίτι της με τη μικρή της, ενώ το σήμερα, το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Απριλίου, ανήρτησε μία λιτή φωτογραφία αναγράφοντας τον αριθμό «2».

Ειδικότερα, μέσω Instagram story, ανήρτησε μία λευκή κάρτα η οποία έγραφε «2 εβδομάδων».