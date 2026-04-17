Πόσα εισιτήρια πουλήθηκαν σε λιγότερα από 24 ώρες για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ;

Μία συναυλία – μύθο ετοιμάζεται να παραχωρήσει η Άννα Βίσση στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, στο ΟΑΚΑ, με την πλατφόρμα πώλησης των εισιτηρίων να έχει ήδη πάρει φωτιά.

Στις 5 Απριλίου, η ερμηνεύτρια, με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, επιβεβαίωσε την ημερομηνία της μεγάλης συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, ενώ μόλις εχθές το μεσημέρι – Πέμπτη 16 Απριλίου – άνοιξε η προπώληση των εισιτηρίων.

Οι τιμές, ξεκινούν από το ποσό των – περίπου – 20 ευρώ, ενώ για όσους επιθυμούν μία ολοκληρωμένη εμπειρία, υπάρχουν VIP θέσεις που αγγίζουν τα 477 ευρώ.

Σχεδόν 24 ώρες μετά το άνοιγμα της προπώλησης, έχει καταγραφεί ένα πρωτοφανές περιστατικό με τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί να ξεπερνούν τα 70.000.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Το πρωινό», πρόκειται να ανοίξουν επιπλέον 20.000 θέσεις, καταγράφοντας τον ιστορικό αριθμό των 90.000 εισιτηρίων συνολικά, ενώ ανοίγει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί και δεύτερη, αντίστοιχη, συναυλία στον ίδιο χώρο.

Η σκηνή θα είναι 360 μοιρών, με αποτέλεσμα η οπτική να είναι η ίδια για όλους, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί και ο καλλιτέχνης, διεθνούς φήμης που θα κάνει guest εμφάνιση, έναντι των 500.000 ευρώ.

Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μία εμφάνιση ευρωπαϊκών προδιαγραφών που σταδιακά μετατρέπεται σε… ρεκόρ.

Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ημέρες η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα και το νέο της τραγούδι με τίτλο «AIGAIO», κάνοντας τους θαυμαστές τις να ανυπομονούν ακόμη περισσότερο για τη βραδιά στο ΟΑΚΑ.

