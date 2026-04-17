Μέσα από μια κινηματογράφηση υψηλού επιπέδου, «Οι Αθώοι» αναδεικνύουν την αιώνια πάλη ανάμεσα στην ενοχή και την αθωότητα, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που δεν συγχωρεί τα λάθη.

Ένας φόνος θα ανατρέψει τις ζωές των ηρώων για πάντα, στο δέκατο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», απόψε, στις 22:10.

Η ζήλια θολώνει την κρίση και τα ένστικτα δικαιώνουν τα πιο σκοτεινά πάθη. Όταν το ηθικό όριο ξεπεραστεί, οι ήρωες της σειράς εποχής θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν τον δρόμο που έχει διαγράψει για εκείνους η μοίρα και να σηκώσουν το δυσβάσταχτο βάρος των επιλογών τους.

Τι θα δούμε στο δέκατο επεισόδιο - (Παρασκευή 17 Απριλίου)

Η Μαργαρίτα, πιεζόμενη από τις περιστάσεις, ανακοινώνει στον Γιάννο πως η παραμονή του στο σπίτι τελειώνει, καθώς τα ζώα θα οδηγηθούν στη σφαγή.

Ο Πέτρος βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία να στήσει παγίδα στον αντίζηλό του.

Ο Αράθυμος έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με τον Γιάννο και, τυφλωμένος από τις υποψίες, τον διώχνει από το σπίτι.

Την ίδια νύχτα, ο Αράθυμος δολοφονείται άγρια στη δημοσιά κατά την επιστροφή του από την πώληση των ζώων.

