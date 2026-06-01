Και ενώ στην πλευρά του Λιβάνου, φαίνεται να υπάρχει ικανοποίηση από τις εξελίξεις, στο Ισραήλ υπάρχει αναβρασμός, με αρκετούς να υποστηρίζουν πως είναι ώρα να πουν «όχι» στον Τραμπ.

Με παρέμβαση Τραμπ φαίνεται πως λύθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν σήμερα, μετά τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και την εντολή Νετανιάχου να συνεχιστεί η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού, επισημαίνει σε δημοσίευμά του ο ιστότοπος Axios.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι μίλησε, μέσω «υψηλόβαθμων αντιπροσώπων» με τη φιλοϊρανική, σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισράηλ.

Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ, ευθέως ή μέσω μεσολαβητών. Η οργάνωση χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από τις ΗΠΑ.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις ΗΠΑ, μέσω του προέδρου του κοινοβουλιού Ναμπίχ Μπέρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Ο πόλεμος στον Λίβανο, απόρροια του πολέμου στο Ιράν, είχε ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Λιβανέζοι, λόγω των ισραηλινών πληγμάτων και των εντολών εκκένωσης μετά τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ισραηλινό έδαφος για να στηρίξει τη σύμμαχό της, την Τεχεράνη.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό Κάστρο Μποφόρ και μια στρατηγικής σημασίας κορυφογραμμή στον νότιο Λίβανο. Είχαν προηγηθεί, την προηγούμενη ημέρα, οι σφοδρότερες επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ αφού κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, τον Απρίλιο.

Από την πλευρά της, η πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε με την πρόταση των ΗΠΑ για αμοιβαία παύση των επιθέσεων με το Ισραήλ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επέκρινε την ανακοίνωση του Τραμπ για πάγωμα των επιθέσεων που σχεδίαζε να εξαπολύσει το Ισραήλ εναντίον περιοχών στα νότια προάστια της Βηρυτού, λέγοντας «ήρθε η ώρα να πούμε όχι στον Τραμπ».

«Ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που απαιτεί το καθήκον και αυτό που απαιτείται είναι να χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ, να απελευθερώσουμε τους μαχητές μας και να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο βορρά», είπε στο X.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι ένας ισχυρός πρωθυπουργός λέει στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών - "ναι" όταν είναι δυνατόν και "όχι" - όταν είναι απαραίτητο. Αυτή είναι η ώρα να πούμε στον φίλο μας, τον Πρόεδρο Τραμπ - "όχι"».

Ο ιστότοπος Axios, στο δημοσίευμά του, επισημαίνει πως ο πρόεδρος Τραμπ τη Δευτέρα «έβαλε φρένο στο σχέδιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου να βομβαρδίσει στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, αφού το Ιράν απείλησε να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις του με τις ΗΠΑ για τις ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι προγραμματισμένες επιθέσεις στη Βηρυτό δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η απόφαση του Τραμπ να περιορίσει τον Νετανιάχου ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι δεν θέλει ο βασικός σύμμαχός του να μπει εμπόδιο σε μια συμφωνία με το Ιράν. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε τη Δευτέρα μετά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Νετανιάχου ότι οι διαπραγματεύσεις για το Ιράν ''συνεχίζονται, με ταχύ ρυθμό''.

Οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει το Ισραήλ να μην χτυπήσει τη Βηρυτό εδώ και αρκετές εβδομάδες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αποκλιμάκωσης, αλλά ένας Αμερικανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί την Κυριακή ότι η θέση του θα μπορούσε να μαλακώσει».

Πηγή Axios