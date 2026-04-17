«Το πιο δυσάρεστο είναι ότι ενεπλάκη το όνομα του OGE».

ΗKlavdia μίλησε στην κάμερα της εκπομπήςBreakfast@Starκαι τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο, όπου και αναφέρθηκε τόσο στη Eurovision όσο και σε πρόσφατα δημοσιεύματα που την είχαν φέρει στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Αρχικά, η τραγουδίστρια, που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision, ρωτήθηκε για τον φετινό εκπρόσωπο της χώρας και δεν έκρυψε την εκτίμησή της, λέγοντας:«Ο Αkylas πιστεύω ότι θα τα πάει τέλεια. Είναι καταπληκτικός».Με τη δήλωσή της αυτή, εξέφρασε τη στήριξή της και την αισιοδοξία της για τη φετινή ελληνική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr