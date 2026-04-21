Η Klavdia θα «δώσει» το φετινό 12άρι της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου για την ελληνική εκπροσώπηση στο διαγωνισμό της Eurovision 2026 επεφύλασσε μια είδηση που δεν είχε διαρρεύσει μέχρι σήμερα καθώς όπως ανακοινώθηκε η Klavdia θα δώσει το παρών στην βραδιά του μεγάλου τελικού καθώς θα ανακοινώσει το «12αρι» που θα δώσει η χώρα μας αλλά και τις λοιπές βαθμολογίες.

Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στο μουσικό διαγωνισμό που μάγεψε το κοινό με την φωνή της αναλαμβάνει τον ρόλο να δώσει το πολυπόθητο «12άρι» της Ελλάδας, προσθέτοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στη συμμετοχή της χώρας στη φετινή διοργάνωση. Η επιλογή της θεωρείται «έκπληξη» για πολλούς, καθώς συνδυάζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική παρουσία της με έναν ρόλο υψηλής τηλεοπτικής προβολής, τον οποίο συνήθως αναλαμβάνουν αναγνωρίσιμες προσωπικότητες από τον χώρο της τηλεόρασης ή του θεάματος.

H Klavdia πέρσι είχε σημειώσει σημαντική επιτυχία κατακτώντας την 6η θέση με το τραγούδι «Αστερομάτα» στην 69η διοργάνωση της Eurovision. H τραγουδίστρια φέτος θα συμμετάσχει στη μουσική διοργάνωση με έναν άλλο ρόλο καθώς φέτος θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει σε ποια χώρα θα απονεμηθούν οι 12 βαθμοί της ελληνικής κριτικής επιτροπής στον φετινό τελικό. Παράλληλα, η ελληνική αποστολή συνεχίζει την τελική προετοιμασία της ενόψει της αναχώρησης του Akylla για την Αυστρία την 1η Μαΐου, όπου θα διεξαχθεί η φετινή Eurovision.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhypw3tc4yn5?integrationId=40599y14juihe6ly}