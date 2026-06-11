Για την εμπειρία της στη Eurovision μίλησε η Παρθένα Χοροζίδου η οποία συμμετείχε στην ελληνική αποστολή στη Βιέννη.

Την δέκατη θέση κατάφερε να κερδίσει φέτος η Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο Akylas εκπροσώπησε τη χώρα με το τραγούδι «Ferto», ενώ πλαισιώθηκε από χορευτές με τη σκηνική παρουσία να υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η Παρθένα Χοροζίδου, βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τον 27χρονο καλλιτέχνη δίνοντας τη δική της χροιά στο τελικό αποτέλεσμα.

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» όπου μοιράστηκε ορισμένες άγνωστες στιγμές του διαγωνισμού με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους τηλεθεατές.

Όπως είπε είναι πάρα πολύ χαρούμενη που τις δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχει, σημειώνοντας μάλιστα ότι όλη η ομάδα ήταν ιδιαίτερα δεμένη από την πρώτη στιγμή.

«Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω. Ευχαριστώ τον Φωκά και την ΕΡΤ. Νιώθω χαρούμενη που γνώρισα τον Akyla και όλη την ομάδα… Δέσαμε πάρα πολύ, γίναμε παρέα… Προσέχαμε πάρα πολύ τον Akyla, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και γυρίσαμε».

Μέχρι και τις τελευταίες ώρες πριν από τον τελικό της 16ης Μαΐου, η Ελλάδα βρισκόταν πολύ ψηλά στα προγνωστικά κατακτώντας την δεύτερη θέση, με το τελικό αποτέλεσμα να προκαλεί έκπληξη.

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«Όλοι μας στεναχωρηθήκαμε γιατί όταν είσαι στη δεύτερη θέση καρφωμένος, για κάποιο λόγο πιστεύεις ότι μπορεί να πάει και πρώτη; Τρίτη; Και όταν βλέπεις το 10η, λες μήπως είναι χάσιμο; Δεν είναι, φυσικά, είναι πολύ ωραία θέση. Όλοι αισθανθήκαμε λίγο περίεργα εκείνη την ώρα γιατί νομίζαμε ότι θα είμαστε αλλού».

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Η ηθοποιός που βίωσε από κοντά όλη την εμπειρία, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επικράτησε σιωπή στο καμαρίνι της ελληνικής αποστολής, με τον Akyla να βάζει τα κλάματα.

«Ήταν αμήχανα τα πρώτα λεπτά… Και μέσα στο χώρο όλοι οι άνθρωποι μας είχαν για πολύ ψηλά, μας είχαν αδυναμία, μας πρόσεχαν πάρα πολύ… Θέλω να πω ότι όταν πήγαμε στο καμαρίνι, ήμασταν όλοι πάρα πολύ ήσυχοι… Μπήκε ο Akylas, του λέω μπράβο και έβαλε τα κλάματα, με πήρε μια αγκαλιά… Είναι ένας γλύκας».