Η Αθηνά Μαξίμου μίλησε για την συνεργασία της με τον Αιμίλιο Χειλάκη και για την πολυτέλεια της διαφωνίας, αποσαφηνίζοντας τα τρία χαρακτηριστικά που θεωρεί η ίδια ότι συμβάλλουν για μία επιτυχημένη προσωπική σχέση.

Η Αθηνά Μαξίμου το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην οικοδέσποινά της, Κατερίνα Καινούργιου.

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία της με τον σύντροφό της και επίσης ηθοποιό, Αιμίλιο Χειλάκη, εξηγώντας ότι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής είναι η διαφωνία.

Δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλύψει ότι στην πορεία τους δεν παρατηρούνται μόνο επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες που τους κόστισαν και σε οικονομικό επίπεδο.

Αρχικά, η Κατερίνα Καινούργιου, πρόσθεσε το δικό της σχόλιο, λέγοντας ότι ως ζευγάρι μοιάζει φυσιογνωμικά. Σε αυτό, η Αθηνά Μαξίμου απάντησε καταφατικά αναφέροντας και ένα σχετικό παράδειγμα: «Αληθεύει αυτό. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια αρχίζεις και μοιάζεις, ακόμα και οι εκφράσεις σου αρχίζουν και μοιάζουν, το ηχόχρωμα της φωνής σου. Είχα κάνει τις προάλλες ένα ακουογράφημα και μου είπαν ότι πλέον είμαι πιο μπάσα από τον Αιμίλιο… Γιατί ακούω κάθε μέρα αυτό το μπάσο. Η τονικότητα του αυτιού μου έχει δημιουργήσει αυτή την μπάσα ικανότητα που δεν την είχα».

Πολύ γρήγορα, η συζήτηση στράφηκε προς την συνεργασία του ζευγαριού και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η παρουσιάστρια, σχολίασε αρχικά ότι και ο κόσμος δείχνει να απολαμβάνει τη συνεργασία τους, με την Αθηνά Μαξίμου να δίνει τη δική της οπτική: «Δεν είναι αυτή η κινητήριος δύναμη ότι εισπράττουμε από τον κόσμο ότι μας θέλει μαζί… Η κινητήριος δύναμη είναι ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Και μπορούμε να συνεργαζόμαστε πολύ καλά γιατί μπορούμε να διαφωνούμε. Δεν συμφωνούμε σε όλα, παρόλο που ζούμε μαζί 21 χρόνια, αυτό μπορεί να κάνει τη συνεργασία μας πολύτιμη. Το ότι υπάρχει η πολυτέλεια της διαφωνίας».

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Και συνέχισε: «Πολλές φορές, το παράπονό του είναι ότι δεν τον ακούω όταν σκηνοθετεί. Το δικό μου όμως μυαλό, επειδή τον ξέρω πάει κατευθείαν στο επόμενο βήμα και μου λέει ότι πρώτα θέλει να δει το πρώτο και μετά το δεύτερο, οπότε πάντα υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα… Το ποιος έχει το «πάνω χέρι» εναλλάσσεται και είναι καλό…».

Κλείνοντας, εξέφρασε την προσωπική της άποψη σχετικά με το ποια είναι τα «μυστικά» μιας επιτυχημένης σχέσης: «Ίσως να είναι συστατικά που βοηθάνε μία σχέση να είναι περιχυμένη. Το να θαυμάζεις τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι μαζί είτε στη ζωή, είτε στη δουλειά σου. να σέβεσαι τον άνθρωπο που είσαι μαζί. Να τον αγαπάς βαθιά, όχι επιφανειακά, ή επειδή θέλεις να τον αλλάξεις, ή τον χρειάζεσαι. Να τον αγαπάς γι’ αυτό που είναι».

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