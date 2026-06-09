Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαριάννα Τουμασάτου.

Η Μαριάννα Τουμασάτου το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Η ηθοποιός, στάθηκε στην καριέρα της στο θέατρο, την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της, ενώ έκανε και μία συγκινητική αναφορά στο παρελθόν μιλώντας για τους συμφοιτητές της, ανάμεσά τους ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Δημήτρης Βογιατζής.

Μιλώντας για τα φοιτητικά της χρόνια αναφέρθηκε στη στενή σχέση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στα μέλη του τμήματός της, σημειώνοντας ότι υπήρχε ένα ισχυρό δέσιμο, κατανόηση, αγάπη και αλληλεγγύη.

«Το τμήμα μας ήταν πολύ αγαπημένο, δεν μπήκαν άλλα σχέδια. Είχαμε μία αδελφική αγάπη σχεδόν όλοι μεταξύ μας. Είχαμε συγγενική πρόθεση και αυτό ευδοκίμησε γιατί ήμασταν ένα υπέροχο τμήμα. Ήμασταν, Υρώ Λούπη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιώργος Ευγενικός, Νίκος Ορφανός, ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Βογιατζής… που θα πρέπει να το πω γιατί δεν ξέρω αν έχει ακουστεί ποτέ…», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Ο Δημήτρης (σ.σ Βογιατζής) ευτύχισε να φτάσει στα χρόνια που έφτασε και που επέλεξε να λήξη τη ζωή του γιατί υπήρχε ο Αιμίλιος (σ.σ Χειλάκης)».

Με την ολοκλήρωση της φράσης της, η ηθοποιός φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη και δακρύζοντας εξήγησε: «Ο Αιμίλιος, στήριξε πάρα πολύ τον Δημήτρη. Σε όλα. Σε όλη τη διαδρομή του Δημήτρη, ήταν πάντα από πίσω ο Αιμίλιος. Όλη η τάξη ευχαριστεί τον Αιμίλιο, όλα τα χρόνια της ζωής μας. Είναι αληθινό. Είναι έτσι τα πράγματα. Απολύτως έτσι τα πράγματα».

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«Πήγα να πω τι συνέβαινε και μου ήρθε τώρα σαν σφαλιάρα. Γιατί ο Δημήτρης λείπει σε όλους μας πολύ», εξομολογήθηκε κλείνοντας.

Δείτε το απόσπασμα μετά το ένατο λεπτό:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj4efi7n6c7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Δημήτρης Βογιατζής έφυγε από τη ζωή το 2012 λόγω αυτοχειρίας.