Όσα δήλωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης για τη μητέρα του.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Αιμίλιος Χειλάκης και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην χαρά του για την πρεμιέρα της νέας παράστασης που πρωταγωνιστεί, ενώ εστίασε και στην μητέρα του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η τελευταία παράσταση που είχε δει η μητέρα του ήταν το 2002, λόγω κινητικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε, με αποτέλεσμα να έχει συνηθίσει στη συγκεκριμένη συνθήκη:

«Η μητέρα μου είναι μία πολύ μεγάλη ιστορία. Τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσε. Τελευταία παράσταση που είδε ήταν το 2002. Είχα συνηθίσει να μην έρχεται να βλέπει τις παραστάσεις μου. Δεν μπορούσε να ανέβει και τις σκάλες στο θέατρο Αθηνών και εδώ. Αλλά με έναν τρόπο, οι απώλειές μας είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς τους θυμόμαστε. Να ξέρεις ότι πάντα θυμάμαι τους ανθρώπους που έχω χάσει. Τη μητέρα μου, κάποιους φίλους μου κολλητούς, τους έχω πάντα δίπλα μου, τους κουβαλάω. Με κάποιον τρόπο είναι ανακουφιστικό να θυμάσαι ανθρώπους που έχουν φύγει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diz5sc0jfgmx?integrationId=40599y14juihe6ly}