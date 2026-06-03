Η Λένα Μαντά σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μία αποκαλυπτική και ειλικρινή συνέντευξη παραχώρησε η Λένα Μαντά στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», όπου μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της, αλλά και τη σχέση που είχε με την κόρη της.

Όπως εξήγησε, για να καταφέρει να έχει μία ισότιμη σχέση με την κόρη της, ξεκίνησε ψυχανάλυση και ανατρέχοντας στο παρελθόν εστίασε σε ορισμένες απόψεις που είχε στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντάς τες «λανθασμένες»:

«Ως μάνα υπήρξα χάλια. Το λέω. Και αν δεν έκανα ψυχοθεραπεία με την κόρη μου θα είχαμε χαθεί εντελώς. Για το παιδί μου ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Υπήρχε μία περίοδος που με τη Μαρία δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε χωρίς να τσακωθούμε… Η Μαρία είχε χωρίσει, είχε αρραβωνιαστεί… Της είχα πει εγώ να αρραβωνιαστεί. Κατάλαβες τη κατάπια; Όλα τα «πρέπει» από το παρελθόν και τα έβγαλα στο παρόν. Αφού τα σκέφτομαι τώρα και λέω «εγώ τα λέω αυτά;». της έλεγα ότι δεν μπορεί να συζήσει αν δεν αρραβωνιαστεί. Πώς να μην το παραδεχτώ, το «έφαγα» το παιδί μου. Όταν χώρισε η Μαρία τα πλήρωσα όλα μαζεμένα. Μου τα πέταξε όλα στα μούτρα».

Στην συνέχεια η συγγραφέας, μίλησε για τη στιγμή που η κόρη της την παρότρυνε να επισκεφθεί ψυχολόγο, με την ίδια να το πραγματοποιεί λίγο αργότερα, ωστόσο κρυφά από το παιδί της.

Μιλώντας για την ψυχανάλυση τόνισε: «Έμαθα ότι δεν είμαι θεός. Και ότι τα παιδιά έχουν τη δικιά τους ζωή, όταν μιλάμε για συναισθήματα μιλάμε για τα δικά μας συναισθήματα… Η Μαρία έχανε τον έλεγχο, εγώ νευρίαζα… Δεν της είχα πει ότι πήγαινα σε ψυχολόγο, νομίζω το έμαθε από την κουμπάρα μου… Με τη Μαρία έχουμε πλέον μία ισότιμη σχέση. Έχουμε μάθει να μιλάμε χωρίς να τσακωνόμαστε».

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Η Λένα Μαντά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Λένα Μαντά, αναφέρθηκε στην περίοδο που έδινε μάχη με την υγεία της, καθώς είχε διαγνωστεί με λέμφωμα και χρειάστηκε να πραγματοποιήσει ορισμένους κύκλους χημειοθεραπειών.

Όπως εξήγησε είχε καταφέρει να εντοπίσει το πρόβλημα της υγείας της σε αρχικό στάδιο, γεγονός που βοήθησε στην αντιμετώπισή του, ενώ περιέγραψε και ορισμένες στιγμές από όταν άρχισε να χάνει τα μαλλιά της από τις θεραπείες.

«Οι γιατροί με διαβεβαίωσαν ότι το είχα προλάβει στην αρχή. Η λέξη «καρκίνος» δεν ακούστηκε ποτέ. Είχα λέμφωμα στο στομάχι. Το όποιο το πρόλαβα. Στην εξέταση που έκανα είδα ότι δεν είχε φύγει. Είναι προκαρκινικό στάδιο. Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν σαν να έπεσα από τον 5ο και προσγειώθηκα σαν γάτα. Ήμουν πολύ τυχερή».

Στην συνέχεια μίλησε για τη στιγμή που ξεκίνησε να «χάνει» τα μαλλιά της: «Ξεκίνησα τις χημειοθεραπείες. Στη δωδέκατη μέρα από την πρώτη θεραπεία, αρχίζουν να πέφτουν τα μαλλιά. Ήταν περίεργο γιατί ετοιμαζόμουν να πάω σε μία συνέντευξη στην τηλεόραση… συνειδητοποιώ ότι αρχίζουν να πέφτουν τα μαλλιά μου… Είχα βρει περούκα».

Τέλος, αναφέρθηκε στον τρόπο που την επηρέασε η απώλεια των μαλλιών της: «Τη στιγμή που τα ξύρισα δεν είχα καταλάβει τίποτα. Κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά όταν εκείνο το βράδυ ξύπνησα κλαίγοντας. Η περούκα ήταν θέμα γιατί με το που την έβαζα έκλαιγα…».

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