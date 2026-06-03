Η Καλομοίρα σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Συνέντευξη παραχώρησε η Καλομοίρα στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Ιουνίου στις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η τραγουδίστρια, μίλησε για την οικογένειά της και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο γιος της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση της με τον πατέρα της και την ψυχοθεραπεία που παρακολουθεί.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day», η Καλομοίρα φαίνεται να απαντά σε ερωτήματα γύρω από την ψυχοθεραπείας, αποκαλύπτοντας ότι μέσω αυτής ανακάλυψε ζητήματα που υπήρχαν στην σχέση της με τον πατέρα της: «Πολλά πράγματα με τον μπαμπά μου. Είχα την ανάγκη επιβεβαίωσης από τον Γιώργο (σ.σ τον σύζυγό της) και κατάλαβα ότι όλος ο κόσμος μπορεί να σχολιάσει κάτι για εμένα και δεν με επηρεάζουν. Αλλά αν δεν αρέσει κάτι στον Γιώργο πεθαίνω… Και λέω δεν είναι νορμάλ αυτό και έτσι το έψαξα και φταίει ο μπαμπάς μου», σημείωσε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν μεγάλωσα όπως θα νόμισες. Όχι ότι δεν ήταν καλοί. Υπήρχε το αντίθετο από γαλήνη, αλλά υπήρχε αγάπη και πόνος. Υπήρχαν κάποια ψυχολογικά πράγματα της μητέρας μου και κάποια πολύ σοβαρά θέματα που δεν τα πει ποτέ γιατί θέλω να δω αν θέλουν να τα πω».

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Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η Καλομοίρα αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον σύντροφό της έχει περάσει κρίση δύο φορές, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συγχωρούσε τη σχέση της σε περίπτωση απιστίας.

Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από τα θέματα που αφορούσαν την οικογένειά της, η ίδια, αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος ο γιος της:

«Ο Δημήτρης μου, ο γιος μου. Περάσαμε μία δυσκολία με την υγεία του. Πολύ σοβαρό! Και εκεί, οι γιατροί μπορούν να πάνε μέχρι ένα σημείο. Λεγόταν μυασθένεια gravis… Το παιδί είναι εντάξει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diz8tywzx0bd?integrationId=40599y14juihe6ly}