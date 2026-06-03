Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, πιστοί στο ραντεβού τους με τους τηλεθεατές, επέστρεψαν την Τρίτη 3 Ιουνίου, στον αέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.
Ωστόσο, η σημερινή έναρξη έμοιαζε λίγο ιδιαίτερη, καθώς η παρουσιάστρια της εκπομπής έχει τα γενέθλιά της και οι συνεργάτες της πίσω από τις κάμερες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
Τότε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος σχολίασε με χιούμορ: «Δηλαδή στην τελευταία εκπομπή τι θα κάνετε;».
Μάλιστα ο συνεργάτης της συνέχισε τον σχολιασμό του και αυτή τη φορά επικεντρώθηκε στις στιλιστικές επιλογές της Νάνσυ Ζαμπέτογλου, εκδηλώνοντας τον ενθουσιασμό του.
Τότε η ίδια πήρε τη σκυτάλη για να αναφέρει: «Τι κάνετε είστε καλά; Εμείς γιορτάζουμε σήμερα γι’ αυτό γίνεται όλο αυτό. Είπαμε να μην το πούμε αλλά κάπως πρέπει να το εξηγήσω αυτό».
Τότε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, έσπευσε να της χαρίσει τις ευχές του και on – air λέγοντας: «Έχει η Νάνσυ γενέθλια, να τη χαιρόμαστε! Να σε χαιρόμαστε!».
«Α, η Πωλίνα κλαίει. Φοβάται ότι μεγαλώνω και θα με χάσει νωρίτερα;», σχολίασε η παρουσιάστρια με τον συνεργάτη της να απαντά:
«Έτσι κάνει, κλαίει για όλα… Την γιορτάζουμε, χρόνια πολλά. Δεν λέμε ηλικίες. Πολύ μικρότερη από εμένα. Πολύ μικρότερη», τόνισε.
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