Το μακροσκελές ευχαριστήριο μήνυμα της Αθηνάς Οικονομάκου στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της σειράς «Έχω Παιδιά» στο τελευταίο γύρισμα.

Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση επέλεξε η Αθηνά Οικονομάκου να αποχαιρετήσει και να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της και τους τηλεθεατές της σειράς «Έχω Παιδιά», κάνοντας μάλιστα γνωστό ότι η σειρά ολοκληρώνεται.

Η ηθοποιός συμμετείχε στα γυρίσματα ενσαρκώνοντας την Ιωάννα Ταλάζ, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι η συγκεκριμένη δουλειά προέκυψε σε μία κομβική στιγμή της ζωής της.

Μέσα από το βίντεο απεικονίζονται οι πρωταγωνιστές να τρέχουν προς την κάμερα, ενώ στο πλευρό της έχει τη φίλη και συνεργάτιδά της Ευγενία Σαμαρά.

Στη λεζάντα του σχετικού αποσπάσματος, που δημοσίευσε την Τρίτη 3 Ιουνίου, γράφει: «Και κάπως έτσι έφτασε στο τέλος του αυτό το όμορφο ταξίδι. Δεν είναι εύκολο να βρω τις σωστές λέξεις για να περιγράψω όλα όσα νιώθω αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι πως νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη.

Το «Έχω Παιδιά» ήρθε σε μια περίοδο της ζωής μου που το χρειαζόμουν περισσότερο απ’ όσο ίσως ήξερα τότε. Και έγινε για μένα μια συνθήκη γεμάτη φως, γέλιο, δημιουργία, ασφάλεια και υπέροχους ανθρώπους.

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Άνθρωποι μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που με την καλοσύνη, το ταλέντο και την αγκαλιά τους έκαναν κάθε μέρα ξεχωριστή. Άνθρωποι με τους οποίους μοιράστηκα αμέτρητες στιγμές, αστεία που δεν θα καταλάβει κανείς άλλος, κούραση, χαρές, συγκίνηση και πολλή αγάπη.

Και φυσικά η Ιωάννα Ταλάζ. Μια ηρωίδα που αγάπησα πολύ. Που με έκανε να γελάσω, να ψάξω, να νιώσω, να συνδεθώ μαζί της με έναν τρόπο που θα κουβαλάω πάντα μέσα μου. Κάθε ρόλος αφήνει κάτι πίσω του, κι εκείνη μου άφησε περισσότερα απ’ όσα περίμενα.

Φεύγω από αυτή τη διαδρομή με την καρδιά γεμάτη. Γεμάτη όμορφες αναμνήσεις, πρόσωπα που αγάπησα και στιγμές που θα με συνοδεύουν για πολύ καιρό ακόμη.

Σας ευχαριστώ όλους. Για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, τα γέλια, τις αγκαλιές και όλα όσα δεν χωρούν σε μια ανάρτηση. Θα μου λείψετε πολύ».

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