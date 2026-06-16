Η τρυφερή ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου αγκαλιά με τον γιο του, Πάρη.

Μία τρυφερή στιγμή μεταξύ πατέρα και γιου μοιράστηκε το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, δημοσίευσε τρία στιγμιότυπα στα οποία απεικονίζεται παρέα με το γιο του να κάθονται αγκαλιά και να απολαμβάνουν την κάθε τους στιγμή.

Ο μικρός Πάρης, φαίνεται να έχει ξαπλώσει πάνω στον μπαμπά του, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να τον κρατά στα χέρια του, όσο βρίσκονται στο καράβι ταξιδεύοντας για τον νέο τους προορισμό.

Στη λεζάντα του μάλιστα, πρόσθεσε: «Μια μέρα θα είναι μεγάλος και δεν θα χωράει στην αγκαλιά μου… μέχρι τότε, δεν χάνω ούτε λεπτό».

{https://www.instagram.com/p/DZp2a73DTkI/?hl=el&img_index=1}

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Μάλιστα, στη συγκεκριμένη δημοσίευση φαίνεται πως άφησε ένα τρυφερό σχόλιο και η Ρία Ελληνίδου, η σύντροφος του επιχειρηματία: «Ζωγραφιές», έγραψε, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να απαντά: «Εσύ».