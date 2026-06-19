Ιδιοκτήτες και διαχειριστές καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία, καθώς η προθεσμία δεν πρόκειται να παραταθεί εκ νέου.

Στις 30 Ιουνίου λήγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων της χώρας στο αντίστοιχο Μητρώο όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, της Διοίκησης της Αρχής και φορέων του κλάδου, όπως η ΠΕΤΑΚ, η ΠΟΒΕΣΑ και η ΠΟΜΙΔΑ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία απογραφής εξελίσσεται ομαλά και βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ειδικά για ανελκυστήρες που συντηρούνται συστηματικά. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη για ένα τελευταίο «σπριντ» ενημέρωσης, ώστε να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες εκκρεμείς δηλώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στις 30/11/2025 είχαν απογραφεί 263.087 ανελκυστήρες, ενώ στις 19/6/2026 ο αριθμός είχε φτάσει τους 286.324. Με βάση εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των ανελκυστήρων στη χώρα υπολογίζεται περίπου στις 310.000, γεγονός που δείχνει ότι έχει ήδη καταγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του στόχου.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, επαγγελματικά και μικτά κτίρια, ακόμη και σε εγκαταστάσεις που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλα μητρώα.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με χρήση κωδικών Taxisnet. Όπως τονίζεται, όπου υπάρχει δυσκολία, οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται στους συντηρητές ή εγκαταστάτες τους για υποστήριξη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η μη απογραφή θα επιφέρει διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.

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Απογραφή Ανελκυστήρων: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας καλεί ειδικότερα τους συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να εξετάσουν άμεσα, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σχέσης με τους πελάτες τους, την κατάσταση απογραφής των ανελκυστήρων που εξυπηρετούν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε κανένας ανελκυστήρας να μη μείνει εκτός μητρώου. Υπενθυμίζεται ότι για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες των κτιρίων ανά ανελκυστήρα:

* 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,

* 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,

* 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη στο πλαίσιο της τακτικής τους δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Η συνέχιση λειτουργίας τους χωρίς νόμιμη συντήρηση δεν είναι επιτρεπτή.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το άρθρο 238 του ν. 5297/2026, μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες υποχρεούνται να αναγράφουν στα παραστατικά συντήρησης τον νόμιμο αριθμό απογραφής του ανελκυστήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάγονται στις ίδιες διοικητικές κυρώσεις, ανά κατηγορία ανελκυστήρα, που προβλέπονται για τη μη απογραφή.