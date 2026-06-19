Το νέο κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώνει όλες τις αδειοδοτημένες ταχυδρομικές επιχειρήσεις να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου.

Σε πλήρη αναμόρφωση του πλαισίου προστασίας του απορρήτου στις ταχυδρομικές υπηρεσίες προχωρά η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την έκδοση του νέου Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο νέος κανονισμός αντικαθιστά το πλαίσιο που ίσχυε από το 2005, προσαρμόζοντας τις υποχρεώσεις των παρόχων στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και στις νέες μορφές διακίνησης αποστολών.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώνει όλες τις αδειοδοτημένες ταχυδρομικές επιχειρήσεις να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου, η οποία θα περιλαμβάνει διαδικασίες προστασίας των αποστολών, διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας και εκπαίδευσης του προσωπικού. Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρότεροι μηχανισμοί ελέγχου και λογοδοσίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα λεγόμενα «ευάλωτα σημεία» του ταχυδρομικού δικτύου, όπως τα καταστήματα εξυπηρέτησης, τα κέντρα διαλογής, τα μέσα μεταφοράς, οι αυτοματοποιημένες θυρίδες παραλαβής και τα σημεία επίδοσης. Οι επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόζουν μέτρα φυσικής ασφάλειας, όπως συστήματα βιντεοεπιτήρησης, συναγερμούς και ελεγχόμενη πρόσβαση.

Στην πράξη, μια εταιρεία courier που διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων σημείων παραλαβής μέσα σε καταστήματα λιανικής («shop in a shop») θα πρέπει να διαχωρίζει πλήρως τον χώρο εξυπηρέτησης πελατών από τον χώρο αποθήκευσης δεμάτων και επιστολών, ενώ θα οφείλει να λαμβάνει μέτρα ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στις αποστολές.

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Αυστηρότερες γίνονται και οι διαδικασίες στα κέντρα διαλογής. Εάν ένας επισκέπτης ή εξωτερικός συνεργάτης εισέλθει σε χώρο όπου φυλάσσονται ταχυδρομικά αντικείμενα, η εταιρεία θα πρέπει να καταγράφει τα στοιχεία του, καθώς και την ώρα εισόδου και εξόδου του, διατηρώντας τα σχετικά αρχεία για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνεται στις αυτοματοποιημένες θυρίδες παραλαβής δεμάτων (lockers), οι οποίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τους καταναλωτές. Οι θυρίδες θα πρέπει να διαθέτουν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και η παραλαβή να γίνεται μόνο μέσω μοναδικών κωδικών ή PIN. Έτσι, σε περίπτωση αμφισβήτησης, η εταιρεία θα μπορεί να αποδείξει ποιος παρέλαβε το αντικείμενο και πότε.

Αλλαγές προβλέπονται και στην επίδοση συστημένων επιστολών ή αποστολών με δηλωμένη αξία. Για παράδειγμα, κατά την παράδοση δικαστικών εγγράφων ή τραπεζικής αλληλογραφίας, ο διανομέας θα πρέπει να ελέγχει την ταυτότητα του παραλήπτη και να λαμβάνει την υπογραφή του. Εάν η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, θα απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση, διαφορετικά η επίδοση μπορεί να θεωρηθεί πλημμελής.

Ο κανονισμός καθορίζει επίσης με σαφήνεια τι συνιστά παραβίαση του απορρήτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται το άνοιγμα επιστολής ή δέματος χωρίς νόμιμη αιτία, η ανάγνωση του περιεχομένου αλληλογραφίας, η αποκάλυψη στοιχείων αποστολέα ή παραλήπτη σε τρίτους, αλλά και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τον χρόνο αποστολής ή παράδοσης ενός αντικειμένου. Παραβίαση θεωρείται επίσης η απώλεια ή η παράνομη ιδιοποίηση ταχυδρομικών αντικειμένων.

Σημαντικές είναι και οι νέες υποχρεώσεις για τη διαχείριση περιστατικών ασφαλείας. Εάν, για παράδειγμα, σημειωθεί κλοπή δεμάτων από όχημα μεταφοράς ή κυβερνοεπίθεση σε πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης αποστολών, η επιχείρηση θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την ΑΔΑΕ, περιγράφοντας το περιστατικό, τις επιπτώσεις του και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε.

Παράλληλα, καθιερώνεται υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα απορρήτου. Οι νέοι εργαζόμενοι θα εκπαιδεύονται κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ενώ το υφιστάμενο προσωπικό θα παρακολουθεί επαναληπτικά προγράμματα κατάρτισης τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Ο νέος κανονισμός λαμβάνει υπόψη και τις τεχνολογίες του μέλλοντος, καθώς περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για τη χρήση drones στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία χρησιμοποιεί drone για την παράδοση φαρμακευτικών προϊόντων ή εγγράφων σε απομακρυσμένες περιοχές, το δέμα θα πρέπει να μεταφέρεται σε ασφαλισμένη θήκη, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση τρίτων στο περιεχόμενό του κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επιπλέον, εάν η παράδοση γίνεται σε ειδική θυρίδα ή προκαθορισμένο σημείο παραλαβής, η εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι μόνο ο νόμιμος παραλήπτης θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο αντικείμενο μέσω PIN ή άλλης μεθόδου ταυτοποίησης. Σε περίπτωση λανθασμένης παράδοσης ή έκθεσης του δέματος σε δημόσιο χώρο, ενδέχεται να προκύψει ζήτημα παραβίασης του απορρήτου.

Τέλος, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή πτώσης drone που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή έκθεση του περιεχομένου μιας αποστολής, η εταιρεία θα υποχρεούται να καταγράψει το περιστατικό, να διερευνήσει τα αίτια και να ενημερώσει την ΑΔΑΕ με ειδική έκθεση ασφαλείας.