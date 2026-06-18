Η διαδικασία αφορά γεωργούς και κτηνοτρόφους που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και πληρωμών που αφορούν την εκκαθάριση του έτους αιτήσεων 2024 και την προκαταβολή του έτους αιτήσεων 2025.

Η διαδικασία αφορά γεωργούς και κτηνοτρόφους που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, μεταξύ των οποίων η διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, η εφαρμογή της μεθόδου «Κομφούζιο» για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών, οι ενισχύσεις για τη μετάβαση σε βιολογικές πρακτικές και η δράση για τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων από γεωργική δραστηριότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφυγές τους μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ψηφιακή πύλη myAADE. Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής «Εφαρμογές – Λοιπές Υπηρεσίες – Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης».

Η προθεσμία υποβολής για τις παρεμβάσεις Π3-70-1.3.2 (Κομφούζιο) και Π3-70-1.7 λήγει την 1η Ιουλίου 2026, ενώ για τις παρεμβάσεις Π3-70-1.5 και Π3-70-2.1 οι προσφυγές μπορούν να κατατεθούν έως τις 24 Ιουνίου 2026.

Μέσω της εφαρμογής, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τα στοιχεία υπολογισμού της πληρωμής τους, να υποβάλουν αντιρρήσεις επί των ευρημάτων που προέκυψαν από τους ελέγχους ή να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στα παραστατικά συμμόρφωσης. Παράλληλα, καλούνται να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διορθώσεις στις αντίστοιχες μηχανογραφικές βάσεις, καθώς η επανεξέταση των ευρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διασταυρωτικών ηλεκτρονικών ελέγχων και όχι από επιτροπές αξιολόγησης.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους δικαιούχους της παρέμβασης Π3-70-2.1 που δεν έλαβαν πληρωμή λόγω εκκρεμών ελέγχων για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή εξαιτίας αναστολής αποφάσεων έγκρισης και διαπίστευσης Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα επανεξεταστούν με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που θα διαβιβάσουν οι αρμόδιοι φορείς.

Για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των προσφυγών, η ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει αναλυτικούς οδηγούς χρήσης στην πλατφόρμα myAADE. Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση κατά τις εργάσιμες ημέρες, είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής υπηρεσίας που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.