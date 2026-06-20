Μητέρα και κόρη διατηρούν στενή σχέση, βρίσκοντας πάντα χρόνο να μοιράζονται στιγμές παρά την απόσταση Ελλάδας–ΗΠΑ.

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Άννα Βίσση, όπου περνά χρόνο με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα και τα εγγόνια της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και καθημερινής επαφής μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ταξίδεψε στην αμερικανική μητρόπολη για να βρεθεί κοντά στην κόρη της, η οποία ζει μόνιμα εκεί τα τελευταία χρόνια με τα παιδιά της, έχοντας χτίσει τη ζωή και την καριέρα της στον χώρο της μόδας. Μαμά και κόρη έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν κοινές εξόδους, αλλά και απλές οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά της Σοφίας, τα οποία αποτελούν σταθερά σημείο αναφοράς στη ζωή τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Βίσση δείχνει να απολαμβάνει ιδιαίτερα την παρουσία της οικογένειάς της, με τις δημόσιες εμφανίσεις τους και τις κοινές φωτογραφίες να αποτυπώνουν ένα κλίμα οικειότητας και χαράς, ενώ δεν λείπουν και οι στιγμές με φίλους σε κοινωνικές και lifestyle εξόδους στη Νέα Υόρκη.