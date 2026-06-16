Σε ρυθμούς Μουντιάλ 2026 η εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης.

Το Μουντιάλ 2026 έχει ξεκινήσει για τα καλά και ο παλμός της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης χτυπά δυνατά στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Το βράδυ της Δευτέρας (15/06), η Times Square κατακλύστηκε από φιλάθλους της Γαλλίας, της Αλγερίας και της Αργεντινής.

Άνθρωποι από τρεις διαφορετικές ηπείρους έγιναν μία παρεά και δημιούργησαν μία μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα. Με συνθήματα, τραγούδια, σημαίες και αστείρευτο κέφι, οι οπαδοί έστησαν ένα ξέφρενο πάρτι σε ρυθμούς Μουντιάλ, τραβώντας πάνω τους όλα τα βλέμματα.

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{https://x.com/PolymarketSport/status/2066861641442930700}

Παρά την γιορτινή διάθεση, δεν έλλειψαν οι εντάσεις, καθώς φίλαθλοι της Αλγερίας και της Αργεντινής πιάστηκαν στα χέρια.

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Μετά τους τελικούς του NBA και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Knicks, η Νέα Υόρκη κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ, με όσα έγιναν στην Times Square να είναι πιθανόν μία «γεύση» για το τι θα ακολουθήσει στην πορεία της διοργάνωσης.

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