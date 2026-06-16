Η πιο ακριβή ομάδα του Μουντιάλ 2026 αλλά και στην ιστορία του θεσμού η Γαλλία.

Η Γαλλία, που κάνει σήμερα πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Σενεγάλη, έχει το πιο ακριβό ρόστερ όχι μόνο αυτής της διοργάνωσης, αλλά και στην ιστορία του θεσμού.

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η αξία των «τρικολόρ» εκτιμάται στα 1,52 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στη λίστα με τις πιο ακριβές εθνικές ομάδες της διοργάνωσης ακολουθούν η Αγγλία (1,36 δισ.) και η Ισπανία (1,22 δισ.).

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλουν στο ρεκόρ της Γαλλίας, για παράδειγμα το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αυξηθεί οι μεταγραφικές αξίες, όπως και ότι οι αποστολές των Παγκοσμίων Κυπέλλων ποδοσφαίρου έχουν γίνει μεγαλύτερες με την πάροδο των ετών. Ακόμα κι έτσι, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν αποτελεί αξιοσημείωτη συγκέντρωση ταλέντων, παρατηρεί το Athletic.

Από την άλλη, η αξία του ρόστερ κάθε άλλο παρά εγγύηση επιτυχίας αποτελεί. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, αυτό της Ισπανίας των 1,22 δισεκατομμυρίων ευρώ, που «κόλλησε» στο 0-0 κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι στην πρεμιέρα. Η αξία του ρόστερ του Πράσινου Ακρωτηρίου (54,5 εκατ.) είναι λιγότερο από τη μισή του Γάλλου επιθετικού, Μάικλ Ολίσε.

Σημειώνεται πως στη λίστα του Transfermarkt η εθνική Ελλάδας βρίσκεται στην 24η θέση, καθώς η αξία του ρόστερ της εκτιμάται σε 275,6 εκατομμύρια ευρώ.

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Οι 10 πιο ακριβές εθνικές ομάδες του Μουντιάλ 2026

1. Γαλλία 1,52 δισεκατομμύρια ευρώ

2. Αγγλία 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ

3. Ισπανία 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ

4. Πορτογαλία 1,01 δισεκατομμύρια ευρώ

5. Γερμανία 947 εκατομμύρια ευρώ

6. Βραζιλία 928,2 εκατομμύρια ευρώ

7. Αργεντινή 807,5 εκατομμύρια ευρώ

8. Ολλανδία 754,2 εκατομμύρια ευρώ

9. Νορβηγία 589,9 εκατομμύρια ευρώ

10. Βέλγιο 547,5 εκατομμύρια ευρώ

Οι 25 πιο ακριβές εθνικές ομάδες